Шварц: «Крылья Советов» опасны при переходе в атаку»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал матч с «Крыльями Советов» в 1-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Москве 25 июля. Начало — в 14.00 мск.

— У нас недавно состоялась презентация формы. Также там была женская команда «Динамо». Была отличная атмосфера, классная организация. Ждем завтрашнюю встречу.

— Кто бы подошел на вашу роль в фильме? Хью Джекман?

— Возможно, я верю, но завтра игра (смеется).

— Что можете сказать о «Крыльях Советов»?

— Мы посмотрели некоторые матчи «Крыльев» со сборов. Они играют 4-2-3-1 или 4-4-2. Играют очень компактно. Нам стоит обратить внимание на владение мячом. «Крылья» опасны при переходе в атаку.

— Готов ли Рубенс?

— Он сыграл 20 минут против «Акрона». Но сейчас полностью готов. Провел весь тренировочный цикл.

— Ждать ли сюрпризов в составе?

— Я знаю, что вам всем интересно. За весь подготовительный этап мы достаточно много проводили ротацию игроков. Все игроки топ-уровня. Нам нужен весь состав, в ближайшие 7 недель у нас 12 матчей.

— Как дела у Касереса?

— Он прибудет в наше расположение сегодня. Фактически с колес. Поэтому у него будет индивидуально нагрузочная тренировка. То же самое касается Луиса Чавеса.