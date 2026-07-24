Шварц — о травмированных перед игрой с «Крыльями Советов: «Нужно будет проверить двух-трех футболистов»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал предстоящий матч с «Крыльями Советов» в 1-м туре РПЛ.

Игра состоится в Москве 25 июля.

— Все ли доступны на завтра?

— Нужно будет проверить двух-трех футболистов. На предматчевой тренировке примем решение, кто будет в составе.

В те пять недель, что мы провели на сборах, мы сделали большие шаги в развитии: интенсивность, владение мячом. Мы создали позитивную атмосферу. Ждем начала чемпионата на домашнем стадионе.

— Что с Маухубом?

— У нас был достаточно четкий и прозрачный разговор. В течение ближайшего времени примем решение, куда двигаться. Он был на протяжении 10 дней травмирован. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше.

— Было ли со стороны Маухуба нарушение режима?

— У нас был четкий и ясный разговор с ним. Три стороны примут решение.

— Что с Зайнутдиновым?

— В начале предсезонки Бахтиер был с нами. Но потом начались некоторые сложности. У него те же проблемы, что и были раньше. Верим, что он вернется.