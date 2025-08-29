Талалаев — о целях «Балтики»: «Перед началом сезона место в десятке устроило бы. Сейчас — уже нет»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» высказался о целях своей команды на сезон.

— После такого старта цели на сезон корректируются в сторону повышения? При этом прекрасно понимаю, что для прессы может звучать одно, а в раздевалке — совсем другое.

— Мы как тренерский штаб никогда не озвучиваем свои цели официально. Насколько помню, перед этим сезоном я ни разу не высказывался публично о том, какое место мы должны занять и сколько очков набрать. А то, что говорю в раздевалке, остается моим инструментарием, который не хотел бы терять, озвучивая в печати.

— Тогда поставлю вопрос иначе. В прошлом сезоне два новичка, «Акрон» и «Динамо» (Махачкала), заняли соответственно девятое и десятое места. Такой финиш первенства вас бы устроил? Гендиректора «Балтики» Равиля Измайлова, судя по его словам о цели попасть в десятку, — похоже, да.

— Думаю, что перед началом сезона мы бы тоже говорили, что да. А сейчас, видя качество работы своих футболистов именно в тренировочном процессе, уровень тех игроков, которые приехали, их обучаемость и прогресс, мы возвращаемся к тому оптимистическому реализму, с которого вы начали этот разговор.

«Балтика» после 6 туров набрала 12 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ.