Талалаев — о целях «Балтики»: «Перед началом сезона место в десятке устроило бы. Сейчас — уже нет»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» высказался о целях своей команды на сезон.
— После такого старта цели на сезон корректируются в сторону повышения? При этом прекрасно понимаю, что для прессы может звучать одно, а в раздевалке — совсем другое.
— Мы как тренерский штаб никогда не озвучиваем свои цели официально. Насколько помню, перед этим сезоном я ни разу не высказывался публично о том, какое место мы должны занять и сколько очков набрать. А то, что говорю в раздевалке, остается моим инструментарием, который не хотел бы терять, озвучивая в печати.
— Тогда поставлю вопрос иначе. В прошлом сезоне два новичка, «Акрон» и «Динамо» (Махачкала), заняли соответственно девятое и десятое места. Такой финиш первенства вас бы устроил? Гендиректора «Балтики» Равиля Измайлова, судя по его словам о цели попасть в десятку, — похоже, да.
— Думаю, что перед началом сезона мы бы тоже говорили, что да. А сейчас, видя качество работы своих футболистов именно в тренировочном процессе, уровень тех игроков, которые приехали, их обучаемость и прогресс, мы возвращаемся к тому оптимистическому реализму, с которого вы начали этот разговор.
«Балтика» после 6 туров набрала 12 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1