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Факел — Зенит 29 августа 2026: Вендел не сыграет в матче 6-го тура РПЛ из-за травмы, а Максим Глушенков из-за дисквалификации

«Он точно нам не поможет». У «Зенита» проблемы перед матчем с «Факелом» — Вендел не сыграет из-за травмы

Максим Слекишин
корреспондент
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
А Глушенков пропустит встречу из-за дисквалификации.

«Зенит» отправится в Воронеж на матч 6-го тура РПЛ против «Факела» без двух ключевых футболистов: игру пропустят дисквалифицированный Максим Глушенков и получивший повреждение Вендел. Все это — последствия неудачной встречи со «Спартаком» (0:2). После нее комментатор Геннадий Орлов обрушился на лидеров сине-бело-голубых с критикой, а бразилец заметил слова эксперта в соцсетях — и даже отреагировал.

«Предстоит понять, насколько серьезное повреждение»

Вендел получил травму и был заменен в концовке матча с красно-белыми. Покидая поле, он заметно хромал. И теперь опасения болельщиков невской команды подтвердились — главный тренер Сергей Семак сообщил, что 28-летний полузащитник не сможет принять участие в следующей встрече.

«У Вендела повреждение. Насколько оно серьезное, предстоит понять в ближайшее время. Но в Воронеже он нам точно не поможет. Нино заменили в игре со «Спартаком» по причине лимита. С ним все в порядке», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.

Бразилец мог вернуться в Воронеж впервые после расистского скандала, произошедшего с ним в марте 2025 года. Тогда «Зенит» победил «Факел» (2:0), а хавбек был удален во втором тайме за показанный в сторону трибун средний палец. По словам футболиста, так он отреагировал на поведение болельщиков.

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КДК РФС позднее дисквалифицировал Вендела на два матча, причем второй — условно с испытательным сроком в год. А «Факел» был вынужден заплатить штраф в 1 миллион рублей и провести следующую домашнюю встречу чемпионата без зрителей.

Этой весной воронежцы вернулись в РПЛ, и полузащитник сине-бело-голубых заявил, что готов извиниться перед фанатами за свою реакцию.

«То, что тогда произошло, мне очень не понравилось, но все это осталось в прошлом. Если кого-то мои эмоции тогда задели, я готов извиниться перед болельщиками. Сейчас я хочу только одного — чтобы матч прошел в здоровой атмосфере, чтобы люди пришли посмотреть хороший футбол между «Зенитом» и «Факелом». Надеюсь, победит сильнейший, а сама игра пройдет спокойно и без подобных историй», — сказал Вендел «СЭ».

Матч «Факел» — «Зенит» состоится 29 августа. После пяти туров команда Семака занимает четвертое место с 9 очками и отстает от лидирующего «Краснодара» на 6 баллов. Петербуржцам пора бы пуститься в погоню за «быками», но будет непросто: помимо Вендела, игру с воронежцами из-за дисквалификации пропустит и Максим Глушенков — в игре со «Спартаком» он получил две желтые карточки и был удален с поля.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Реакция на критику Орлова

На фоне повреждения Вендел остается активен в социальных сетях. Листая ленту, он обратил внимание на публикацию «РБ Спорт» с выдержкой из интервью «СЭ» комментатора Геннадия Орлова, который раскритиковал лидеров петербургской команды.

Геннадий Орлов оценил матч &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;5-м туре РПЛ.«Вендел и Барриос не тянут. Аугусто пора похудеть, а Семаку — обновлять состав». Орлов — о «Зените»

«Не спорю, у Барриоса и Вендела много титулов. Много заслуг. Только вот в спорте прошлые победы для сегодняшнего дня не значат ровным счетом ничего. Доказывай здесь и сейчас. Да, спасибо вам за прежние победы. Но теперь — освобождайте место, если уже не тянете, если не соответствуете требованиям. У вас хорошие контракты, большие зарплаты. Что с вами делать? На мой взгляд, сейчас Семак должен пойти на риск и начать создавать новую команду. Обновлять состав, делать ставку на других», — сказал Орлов «СЭ».

Бразилец дважды ответил на публикацию сообщениями с удивленными эмодзи.

Скриншот из Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В сезоне-2026/27 он провел шесть матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
29 августа, 15:00. Факел (Воронеж)
Факел
Зенит

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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 3 1 0
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