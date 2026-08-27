«Он точно нам не поможет». У «Зенита» проблемы перед матчем с «Факелом» — Вендел не сыграет из-за травмы
«Зенит» отправится в Воронеж на матч 6-го тура РПЛ против «Факела» без двух ключевых футболистов: игру пропустят дисквалифицированный Максим Глушенков и получивший повреждение Вендел. Все это — последствия неудачной встречи со «Спартаком» (0:2). После нее комментатор Геннадий Орлов обрушился на лидеров сине-бело-голубых с критикой, а бразилец заметил слова эксперта в соцсетях — и даже отреагировал.
«Предстоит понять, насколько серьезное повреждение»
Вендел получил травму и был заменен в концовке матча с красно-белыми. Покидая поле, он заметно хромал. И теперь опасения болельщиков невской команды подтвердились — главный тренер Сергей Семак сообщил, что 28-летний полузащитник не сможет принять участие в следующей встрече.
«У Вендела повреждение. Насколько оно серьезное, предстоит понять в ближайшее время. Но в Воронеже он нам точно не поможет. Нино заменили в игре со «Спартаком» по причине лимита. С ним все в порядке», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.
Бразилец мог вернуться в Воронеж впервые после расистского скандала, произошедшего с ним в марте 2025 года. Тогда «Зенит» победил «Факел» (2:0), а хавбек был удален во втором тайме за показанный в сторону трибун средний палец. По словам футболиста, так он отреагировал на поведение болельщиков.
КДК РФС позднее дисквалифицировал Вендела на два матча, причем второй — условно с испытательным сроком в год. А «Факел» был вынужден заплатить штраф в 1 миллион рублей и провести следующую домашнюю встречу чемпионата без зрителей.
Этой весной воронежцы вернулись в РПЛ, и полузащитник сине-бело-голубых заявил, что готов извиниться перед фанатами за свою реакцию.
«То, что тогда произошло, мне очень не понравилось, но все это осталось в прошлом. Если кого-то мои эмоции тогда задели, я готов извиниться перед болельщиками. Сейчас я хочу только одного — чтобы матч прошел в здоровой атмосфере, чтобы люди пришли посмотреть хороший футбол между «Зенитом» и «Факелом». Надеюсь, победит сильнейший, а сама игра пройдет спокойно и без подобных историй», — сказал Вендел «СЭ».
Матч «Факел» — «Зенит» состоится 29 августа. После пяти туров команда Семака занимает четвертое место с 9 очками и отстает от лидирующего «Краснодара» на 6 баллов. Петербуржцам пора бы пуститься в погоню за «быками», но будет непросто: помимо Вендела, игру с воронежцами из-за дисквалификации пропустит и Максим Глушенков — в игре со «Спартаком» он получил две желтые карточки и был удален с поля.
Реакция на критику Орлова
На фоне повреждения Вендел остается активен в социальных сетях. Листая ленту, он обратил внимание на публикацию «РБ Спорт» с выдержкой из интервью «СЭ» комментатора Геннадия Орлова, который раскритиковал лидеров петербургской команды.
«Не спорю, у Барриоса и Вендела много титулов. Много заслуг. Только вот в спорте прошлые победы для сегодняшнего дня не значат ровным счетом ничего. Доказывай здесь и сейчас. Да, спасибо вам за прежние победы. Но теперь — освобождайте место, если уже не тянете, если не соответствуете требованиям. У вас хорошие контракты, большие зарплаты. Что с вами делать? На мой взгляд, сейчас Семак должен пойти на риск и начать создавать новую команду. Обновлять состав, делать ставку на других», — сказал Орлов «СЭ».
Бразилец дважды ответил на публикацию сообщениями с удивленными эмодзи.
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В сезоне-2026/27 он провел шесть матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0