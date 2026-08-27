«Он точно нам не поможет». У «Зенита» проблемы перед матчем с «Факелом» — Вендел не сыграет из-за травмы

А Глушенков пропустит встречу из-за дисквалификации.

«Зенит» отправится в Воронеж на матч 6-го тура РПЛ против «Факела» без двух ключевых футболистов: игру пропустят дисквалифицированный Максим Глушенков и получивший повреждение Вендел. Все это — последствия неудачной встречи со «Спартаком» (0:2). После нее комментатор Геннадий Орлов обрушился на лидеров сине-бело-голубых с критикой, а бразилец заметил слова эксперта в соцсетях — и даже отреагировал.

«Предстоит понять, насколько серьезное повреждение»

Вендел получил травму и был заменен в концовке матча с красно-белыми. Покидая поле, он заметно хромал. И теперь опасения болельщиков невской команды подтвердились — главный тренер Сергей Семак сообщил, что 28-летний полузащитник не сможет принять участие в следующей встрече.

«У Вендела повреждение. Насколько оно серьезное, предстоит понять в ближайшее время. Но в Воронеже он нам точно не поможет. Нино заменили в игре со «Спартаком» по причине лимита. С ним все в порядке», — цитирует Семака пресс-служба петербургского клуба.

Бразилец мог вернуться в Воронеж впервые после расистского скандала, произошедшего с ним в марте 2025 года. Тогда «Зенит» победил «Факел» (2:0), а хавбек был удален во втором тайме за показанный в сторону трибун средний палец. По словам футболиста, так он отреагировал на поведение болельщиков.

КДК РФС позднее дисквалифицировал Вендела на два матча, причем второй — условно с испытательным сроком в год. А «Факел» был вынужден заплатить штраф в 1 миллион рублей и провести следующую домашнюю встречу чемпионата без зрителей.

Этой весной воронежцы вернулись в РПЛ, и полузащитник сине-бело-голубых заявил, что готов извиниться перед фанатами за свою реакцию.

«То, что тогда произошло, мне очень не понравилось, но все это осталось в прошлом. Если кого-то мои эмоции тогда задели, я готов извиниться перед болельщиками. Сейчас я хочу только одного — чтобы матч прошел в здоровой атмосфере, чтобы люди пришли посмотреть хороший футбол между «Зенитом» и «Факелом». Надеюсь, победит сильнейший, а сама игра пройдет спокойно и без подобных историй», — сказал Вендел «СЭ».

Матч «Факел» — «Зенит» состоится 29 августа. После пяти туров команда Семака занимает четвертое место с 9 очками и отстает от лидирующего «Краснодара» на 6 баллов. Петербуржцам пора бы пуститься в погоню за «быками», но будет непросто: помимо Вендела, игру с воронежцами из-за дисквалификации пропустит и Максим Глушенков — в игре со «Спартаком» он получил две желтые карточки и был удален с поля.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Реакция на критику Орлова

На фоне повреждения Вендел остается активен в социальных сетях. Листая ленту, он обратил внимание на публикацию «РБ Спорт» с выдержкой из интервью «СЭ» комментатора Геннадия Орлова, который раскритиковал лидеров петербургской команды.

«Не спорю, у Барриоса и Вендела много титулов. Много заслуг. Только вот в спорте прошлые победы для сегодняшнего дня не значат ровным счетом ничего. Доказывай здесь и сейчас. Да, спасибо вам за прежние победы. Но теперь — освобождайте место, если уже не тянете, если не соответствуете требованиям. У вас хорошие контракты, большие зарплаты. Что с вами делать? На мой взгляд, сейчас Семак должен пойти на риск и начать создавать новую команду. Обновлять состав, делать ставку на других», — сказал Орлов «СЭ».

Бразилец дважды ответил на публикацию сообщениями с удивленными эмодзи.

Скриншот из Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В сезоне-2026/27 он провел шесть матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.