Талалаев — о сравнении «Балтики» с «Лестером» Раньери: «Как только ты подумал, что все хорошо — то уже начал дорогу вниз»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» отреагировал на сравнение его команды с «Лестером» Клаудио Раньери.

— Известный в недавнем прошлом защитник Арсений Логашов провел аналогию между «Балтикой» и ни много ни мало «Лестером» чемпионского сезона в Англии.

— Конечно, мне нравится то, что тогда сотворил Клаудио Раньери. Это можно рассматривать как пример того, что в футболе возможно все, — но заглядывать так далеко, конечно, не нужно. Надо просто продолжать работать каждый день и развиваться, ни на секунду не останавливаясь и не говоря себе, что все хорошо. Потому что все хорошо не бывает, и как только ты так подумал — то уже начал дорогу вниз.

Для меня каждая тренировка — главная в жизни, и стремлюсь к тому, чтобы игроки и все в команде и в клубе подходили к делу так же. Пока жаловаться не на что, но неплохие результаты на уровне РПЛ у тех, кто к ним не вполне привык, всегда вызывают опасность медных труб, и такие вещи тоже надо стараться предотвращать. Также многое будет зависеть от того, насколько быстро в команду вольются новички, поймут ли наши общие игровые принципы. Пока мы подпускаем их постепенно, но то, что происходит на тренировках, мне нравится.