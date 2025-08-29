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Талалаев — о сравнении «Балтики» с «Лестером» Раньери: «Как только ты подумал, что все хорошо — то уже начал дорогу вниз»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» отреагировал на сравнение его команды с «Лестером» Клаудио Раньери.

— Известный в недавнем прошлом защитник Арсений Логашов провел аналогию между «Балтикой» и ни много ни мало «Лестером» чемпионского сезона в Англии.

— Конечно, мне нравится то, что тогда сотворил Клаудио Раньери. Это можно рассматривать как пример того, что в футболе возможно все, — но заглядывать так далеко, конечно, не нужно. Надо просто продолжать работать каждый день и развиваться, ни на секунду не останавливаясь и не говоря себе, что все хорошо. Потому что все хорошо не бывает, и как только ты так подумал — то уже начал дорогу вниз.

Для меня каждая тренировка — главная в жизни, и стремлюсь к тому, чтобы игроки и все в команде и в клубе подходили к делу так же. Пока жаловаться не на что, но неплохие результаты на уровне РПЛ у тех, кто к ним не вполне привык, всегда вызывают опасность медных труб, и такие вещи тоже надо стараться предотвращать. Также многое будет зависеть от того, насколько быстро в команду вольются новички, поймут ли наши общие игровые принципы. Пока мы подпускаем их постепенно, но то, что происходит на тренировках, мне нравится.

Андрей Талалаев.«В «Балтике» нет бразильцев. Пока не нашли такого, кто смог бы справиться с нашей работой». Интервью Андрея Талалаева
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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
ФК Лестер
Клаудио Раньери
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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