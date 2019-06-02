"Томь" и "Уфа" сыграют вничью, "Крылья" победят "Нижний Новгород". Прогноз на стыковые матчи от Непомнящего

В воскресенье, 2 июня, пройдут ответные стыковые матчи "Томь" – "Уфа" и "Крылья Советов" – "Нижний Новгород", в них определятся команды, которые сыграют в премьер-лиге на будущий сезон. Рассказываем, в какой исход встреч верят букмекеры.

"Уфа" выиграла в первом матче со счетом 2:0, ей же букмекеры отдают предпочтение и во второй встрече. Коэффициент на победу гостей у БК "Лига Ставок" – 2,10, то есть со ставки в 1000 рублей можно заработать 2100 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Томи" – 3,90, на ничью – 3,00.

Учитывая не слишком результативную игру команд, коэффициент на "Тотал" больше 1,5 – 1,55, на "Тотал" меньше 2 – 1,80.

Бывший тренер "Томи" Валерий Непомнящий считает, что ключевым фактором в этом противостоянии будет опыт футболистов. По мнению специалиста, матч может закончиться нулевой ничьей.

– Уфимцы являются фаворитом в этой паре, не только потому что обыграли дома соперника. Их состав более опытен и крепко сложен. Они хороши на стандартах. У "Томи" не очень сильная атака, если против нее плотно сыграть, боевая единица может быть закрыта. Прошлогодний состав томичей был гораздо мастеровитее, особенно в нападении. Им будет сложно забить в ответной игре.

Фаворитом второй пары являются "Крылья Советов", которые обыграли на выезде "Нижний Новгород" со счетом 3:1. Коэффициент на победу хозяев – 1,65 на победу гостей – 5,75, на ничью – 3,60. Учитывая четыре забитых мяча в первой встрече, коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,65, на "Тотал" меньше 2 – 2,20.

Валерий Непомнящий согласен с букмекерами и прогнозирует победу хозяев со счетом 2:0.

– В этом матче все гораздо интересней и сложней. Казалось бы, что уже есть большое преимущество у одной команды, но на самом деле, не думаю, что она такая уж и большая. "Крылья" в первом матче имели игровое преимущество. Но не могу сказать, что счет был справедливым. У нижегородцев не все понятно с завершением атаки и структурой игры. На домашнем стадионе "Крылья" не будут мальчиками для битья, поэтому исход очевиден.