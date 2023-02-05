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Титов рассказал, что ветераны «Спартака» сыграют с объединенной командой легенд «Динамо» и «Ротора»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов рассказал о планах проведения ретро-матча между ветеранами московского клуба и объединенной командой легенд «Динамо» и «Ротора».

«Я знаю, что уже продумывали такую историю. Но было сложно со спонсорами. Хотели подтянуть букмекеров, но им это неинтересно. Отдельные матчи — да, может быть. Можно организовать несколько матчей. Но ведь кого все хотят видеть прежде всего? «Спартак». Хотя было бы интересно провести, например, ретро-матч «Локомотива» и ЦСКА, это бы тоже было актуально. Знаю, что 1 мая по случаю 80-летия Сталинградской битвы будет организован ретро-матч в Волгограде — с ветеранами «Спартака» сыграет объединенная команда ветеранов «Динамо» и «Ротора», — приводит «Газета.Ru» слова Титова.

В 2022 году прошел ретро-матч, в котором приняли участие ветераны «Спартака» и «Зенита». Победу одержали красно-белые со счетом 2:1.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/05/19667149.shtml

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур
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16%

1.67
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22%

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П2

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Барселона
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21%

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ИТБ2 (0.5)

18%

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Егор Титов
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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16
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