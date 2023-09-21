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Сегодня, 10:44

Тильман рассказал, чего не хватает талантливым молодым игрокам из СНГ для выхода на топ-уровень

Алина Савинова
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Спортивный менеджер Александр Тильман поделился своими мыслями на тему развития молодых игроков в странах СНГ.

«Если брать такое простой банальный критерий как цена на Transfermarkt, то, конечно, Грузия выделяется стараниями Хвичи Кварацхелии, который запустил их стоимость в небеса относительно предыдущих лет. Но все равно это больше индивидуальный случай, нежели продукт системы, которая бы на регулярной основе взращивала хотя бы игроков с 20%-ым потенциалом от потенциала Хвичи. Хвича, обладая определенным талантом, докрутил его до экстра-уровня, чего не хватает в нашем футболе. Ребят с талантом выше среднего с сильными задатками у нас хватает, но мы на определенном этапе их теряем. Зачастую в силу того, что в воспитании не заложено самопожертвование — в первую очередь своего времени — на благо своего развития. Если брать системный подход, на территории СНГ прибавили узбеки. Молодые ребята хорошо выглядят в РПЛ, к ним есть дальнейший интерес», — цитирует Тильмана Legalbet.

Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» из «Динамо Батуми» в июле 2022 года. Всего за итальянскую команду 22-летний грузинский футболист провел 47 матчей, в которых отметился 14 голами и 18 результативными передачами. В составе «Наполи» в сезоне-2022/23 Кварацхелия стал чемпионом Италии.

Источник: https://legalbet.ru/news/15991321/
Хвича Кварацхелия
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