Агентство Роши: «Нового предложения от ЦСКА пока не было»
В футбольном агентстве Sferico Sports заявили, что ситуация с будущим защитника ЦСКА Виллиана Роши не меняется.
«Нового предложения от ЦСКА пока не было, никаких продвижений нет. Посмотрим, что будет дальше», — приводит «РБ Спорт» слова представителя агентства.
В текущем сезоне Роша провел 36 матчей за ЦСКА, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт 29-летнего футболиста рассчитан до лета 2025 года.
Источник: РБ Спорт
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|
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|30
|7
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|30
|7
|5
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|30
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
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|25.05
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|
ЦСКА – Урал
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|25.05
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|
Рубин – Сочи
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|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
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|
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Оренбург – Спартак
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Зенит
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Константин Тюкавин
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|
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|К
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да Силва Виллиан Роша
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|24
|1
|9
|
|
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|5
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|
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|4
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