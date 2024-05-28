Агентство Роши: «Нового предложения от ЦСКА пока не было»

В футбольном агентстве Sferico Sports заявили, что ситуация с будущим защитника ЦСКА Виллиана Роши не меняется.

«Нового предложения от ЦСКА пока не было, никаких продвижений нет. Посмотрим, что будет дальше», — приводит «РБ Спорт» слова представителя агентства.

В текущем сезоне Роша провел 36 матчей за ЦСКА, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт 29-летнего футболиста рассчитан до лета 2025 года.