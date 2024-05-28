Пятибратов: «Нужно отдать должное президенту «Урала», который так долго терпел неудачи»

Российский тренер Дмитрий Пятибратов в разговоре с «СЭ» назвал клубы, которые разочаровали его в сезоне РПЛ-2023/24.

«В этом сезоне разочаровали «Сочи» и «Балтика». Но им не хватило мастерства, чтобы сохранить прописку в РПЛ. И было неожиданно видеть «Урал» внизу таблицы. Нужно отдать должное президенту клуба Григорию Иванову, который так долго терпел неудачи. Человек имеет волю. Обычно в этом клубе тренеры раньше заканчивали работать. Это говорит о том, что видна работа тренера не только по результату. Если бы еще в начале, когда «Урал» был на первой строчке, нам сказали бы, что по окончанию чемпионата клуб будет в стыках, мы бы не поверили в это», — сказал Пятибратов «СЭ».

По итогам сезона «Балтика» и «Сочи» напрямую вылетели из РПЛ. «Урал» и «Пари НН» сыграют в стыковых матчах.