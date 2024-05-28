Слишкович заявил, что Джикия мог бы еще помочь «Спартаку»
Тренер «Спартака» Владимир Слишкович поделился мнением об уходе защитника Георгия Джикии из команды.
Контракт Джикии с красно-белыми истекает в межсезонье. В мае клуб объявил, что 30-летний футболист покинет команду.
«Решение принял клуб, надо спрашивать у них. Джикия бы еще помог «Спартаку»? Конечно! Я думаю, что да! Каждой команде нужны опытные игроки», — цитирует Слишковича «РБ Спорт».
В минувшем сезоне Джикия провел за «Спартак» 12 матчей во всех турнирах. Защитник выступал за красно-белых с 2017 года.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|7
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|34-41
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|
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|30
|8
|6
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|
14
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|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
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|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
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|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
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|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
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|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
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|25
|1
|4
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