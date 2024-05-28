В агентстве защитника Прохина заявили, что «Оренбург» хочет оставить игрока в команде

В агентстве InFootball, представляющем интересы защитника «Оренбурга» Данилы Прохина, ответили «СЭ» на вопрос о будущем футболиста.

«Будем общаться с руководством «Ростова» и «Оренбурга». Руководство «Оренбурга» проявило заинтересованность в том, чтобы оставить Данилу у себя», — сказали «СЭ» в агентстве.

Прохин в сезоне-2023/24 провел за «Оренбург» 12 матчей и не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро. Права на игрока принадлежат «Ростову». Контракт 23-летнего защитника с ростовчанами рассчитан до лета 2026 года.