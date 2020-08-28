Телеведущая отозвала иск к Кокорину и Мамаеву из-за разбитого автомобиля

Савеловский суд Москвы в пятницу прекратил производство по иску телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву из-за разбитого автомобиля «Мерседес», сообщает РИА «Новости».

Истец отозвала свой иск. О том, что Ушакова (ее фамилия по паспорту — Маслий) подала к участникам потасовки иск на 321 тысячу рублей, стало известно в конце апреля. Защита Кокорина заявляла, что он не разбивал ее авто, а Мамаев, напротив, выплатил всю требуемую сумму.

В ходе первого заседания представитель Ушаковой отказался от требований, так как, действительно, «Мамаев полностью погасил, возместил сумму».

Компания друзей 8 октября 2018 года поучаствовала в двух конфликтах в центре Москвы, которые стоили им громкого скандала и лишения свободы.