Тедеско в «Спартаке», лучшая сборная в истории — а вы согласны? Live Егорова и Короткина
13:00
Сегодня с 14.00 до 15.00 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Сергеем Егоровым и Вячеславом Короткиным.
Главные темы:
— сборная России вышла на Евро-2020
— Это лучшая сборная в истории?
— Тедеско в «Спартаке» — это лучший выбор?
— «Динамо»: кто на Новикова?
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