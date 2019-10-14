Сегодня с 14.00 до 15.00 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Сергеем Егоровым и Вячеславом Короткиным.

Главные темы:

— сборная России вышла на Евро-2020

— Это лучшая сборная в истории?

— Тедеско в «Спартаке» — это лучший выбор?

— «Динамо»: кто на Новикова?

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