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Тедеско в «Спартаке», лучшая сборная в истории — а вы согласны? Live Егорова и Короткина

13:00

Сегодня с 14.00 до 15.00 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Сергеем Егоровым и Вячеславом Короткиным.

Главные темы:

— сборная России вышла на Евро-2020

— Это лучшая сборная в истории?

— Тедеско в «Спартаке» — это лучший выбор?

— «Динамо»: кто на Новикова?

Наш номер WhatsApp для связи: +7-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!

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