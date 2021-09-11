Талалаев — о поражении от «Зенита»: «На сегодня счет объективен»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвел итоги матча 7-го тура АПЛ против «Зенита» (1:3).
«Первые 30 минут были отвратительны. Только после второго пропущенного гола начали играть.
Во втором тайме перестроились, смогли выровнять игры.
Уровень индивидуального мастерства решил исход матча: у «Зенита» первый же удар залетает в ворота. У нас были шансы, но не смогли реализовать моменты. На сегодня счет объективен. Очень рад, что гол забили. Промежуточный шаг вперед сделан, но очки нужно добывать», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
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