Черевченко на вопрос об отсутствии Мирзова в заявке на игру со «Спартаком»: «Давайте лучше об игре»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко не стал комментировать отсутствие полузащитника Резиуана Мирзова в заявке на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Давайте об игре поговорим лучше. Два дня уже... Мне и сегодня, в день игры начали журналисты звонить. Это некрасиво с их стороны, не хочу на эту тему разговаривать. Игры со «Спартаком» разные были, где-то не должны были проигрывать. Футбол есть футбол. Я спокоен, с ребятами разговаривали — они тоже спокойны. Личные достижения мне неинтересны, есть командные интересы и командные задачи — они идут прежде всего», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Черевченко.
Мирзов перешел в «Химки» из «Спартака» на правах аренды 7 сентября, в последний день летнего трансферного окна в России.
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