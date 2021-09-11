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Семак рассказал о недостатках в игре «Зенита» против «Ахмата»

18:43
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:1).

«Второй тайм складывался сложно, пока не забили третий мяч. Моменты были и в первом, и во втором тайме, практически стопроцентные, но их надо реализовывать, чтобы счет был более комфортным. Потеряли баланс между обороной и атакой, были разрывы в линиях. Понятно, что кто-то устал, кто-то не готов, в таком составе не играли. Таковы реалии. Выиграли абсолютно заслуженно. Вопросов у нас, конечно, много, сейчас будем думать, как играть в Лондоне», — сказал в эфире «Матч Премьер» Семак.

Благодаря победе «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 17 очков в 7 матчах. «Ахмат» идет на 8-й строчке с 9 очками в 7 играх.

Зенит — Ахмат

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Химки 0
1-й тайм

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63

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Иван Торопцев все материалы автора

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