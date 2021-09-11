Семак рассказал о недостатках в игре «Зенита» против «Ахмата»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:1).
«Второй тайм складывался сложно, пока не забили третий мяч. Моменты были и в первом, и во втором тайме, практически стопроцентные, но их надо реализовывать, чтобы счет был более комфортным. Потеряли баланс между обороной и атакой, были разрывы в линиях. Понятно, что кто-то устал, кто-то не готов, в таком составе не играли. Таковы реалии. Выиграли абсолютно заслуженно. Вопросов у нас, конечно, много, сейчас будем думать, как играть в Лондоне», — сказал в эфире «Матч Премьер» Семак.
Благодаря победе «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 17 очков в 7 матчах. «Ахмат» идет на 8-й строчке с 9 очками в 7 играх.
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