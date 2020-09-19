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«Такие слабые команды, как «Химки» и «Ротор», загоняют уровень РПЛ под плинтус». Комментатор «Матч ТВ» — за сокращение лиги

11:03
Георгий Черданцев. Фото Никита Успенский
Георгий Черданцев. Фото Никита Успенский
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Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выступил за сокращение участников Тинькофф РПЛ.

— Мне кажется, вопрос о расширении РПЛ до 18 или тем более 20 команд в ближайшие годы поднимать просто неприлично, — написал у себя в Twitter Черданцев. — Такие слабые команды как «Химки» и «Ротор» загоняют уровень лиги под плинтус. «Ротор» ещё и регламент санитарный не читает. Скорее сокращать лигу нужно, а не расширять.

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