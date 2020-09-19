Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выступил за сокращение участников Тинькофф РПЛ.

— Мне кажется, вопрос о расширении РПЛ до 18 или тем более 20 команд в ближайшие годы поднимать просто неприлично, — написал у себя в Twitter Черданцев. — Такие слабые команды как «Химки» и «Ротор» загоняют уровень лиги под плинтус. «Ротор» ещё и регламент санитарный не читает. Скорее сокращать лигу нужно, а не расширять.

Мне кажется, вопрос о расширении РПЛ до 18 или тем более 20 команд в ближайшие годы поднимать просто неприлично. Такие слабые команды как Химки и Ротор загоняют уровень лиги под плинтус. Ротор ещё и регламент санитарный не читает. Скорее сокращать лигу нужно, а не расширять. — Cherdantsev (@cherdantsev) September 18, 2020

Лига «мертвых душ». Почему РПЛ необходимо сокращать