Свищев назвал УДО Кокорина и Мамаева гуманной мерой

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал освобождение по УДО Павла Мамаева и Александра Кокорина.

— Считаю, что освобождение Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО является гуманной мерой. За время, которое спортсмены находились под стражей, они, на мой взгляд, продемонстрировали раскаяние в содеянном. Думаю, что футболисты получили урок на всю жизнь. Желаю им вернуться в большой спорт.

Важно и то, чтобы вся эта история стала хорошим уроком для молодежи. Никакие деньги, связи и слава не могут быть оправданием для совершения противоправных действий в отношении кого бы то ни было.

Хотелось бы обратить особое внимание Александра и Павла на то, что освобождение по УДО устанавливает для освобождаемого испытательный срок, нарушение которого ведет к возвращению наказания. Поэтому, конечно, им надо быть теперь максимально внимательными и следить за своими действиями не только на футбольном поле. Предупреждения с желтой и тем более с красной карточкой точно не пройдут", — приводит пресс-служба заявление Свищева.

В мае Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Сегодня в колонии состоялось выездное заседание Алексеевского районного суда, по итогам которых было принято положительное решение по УДО.