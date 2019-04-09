Свидетель объяснил, зачем облил Пака соком и почему сидевшая на Кокорине девушка била посуду в кафе

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет. Григорян рассказал о девушке, с которой футболист был вместе в кафе.

– Кто-то еще к Паку приходил? Он один за столом был, когда вы уходили?

– Да все стояли уже.

– Инцидент со стулом был единичной ситуацией, или с Паком еще был конфликт? Пака кто-то обливал жидкостью?

– Да, я.

– Зачем?

– Не понравилось, что он сказал.

– А что пили?

– Сок.

– В лицо плескали?

– Могли попасть капли.

– Кокорин-старший ударил стулом, младший дал пощечину, а вы вылили жидкость?

– Не сразу. Да.

– Посуду били?

– Девочка, которая сидела на Кокорине.

– Зачем?

– Что-то ей не понравилось. Она уже за перегородкой буянила. На нее кто-то кричал.

– Через какой вход вы уходили?

– Через запасной.

– Сотрудников полиции видели в кафе?

– Нет.

– Ничего в кафе не забывали?

– Телефон, но нашли. (Дмитрий Зеленов)