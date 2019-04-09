Свидетель объяснил, зачем облил Пака соком и почему сидевшая на Кокорине девушка била посуду в кафе

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет. Григорян рассказал о девушке, с которой футболист был вместе в кафе.
– Кто-то еще к Паку приходил? Он один за столом был, когда вы уходили?
– Да все стояли уже.
– Инцидент со стулом был единичной ситуацией, или с Паком еще был конфликт? Пака кто-то обливал жидкостью?
– Да, я.
– Зачем?
– Не понравилось, что он сказал.
– А что пили?
– Сок.
– В лицо плескали?
– Могли попасть капли.
– Кокорин-старший ударил стулом, младший дал пощечину, а вы вылили жидкость?
– Не сразу. Да.
– Посуду били?
– Девочка, которая сидела на Кокорине.
– Зачем?
– Что-то ей не понравилось. Она уже за перегородкой буянила. На нее кто-то кричал.
– Через какой вход вы уходили?
– Через запасной.
– Сотрудников полиции видели в кафе?
– Нет.
– Ничего в кафе не забывали?
– Телефон, но нашли. (Дмитрий Зеленов)