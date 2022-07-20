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Сутормин: «В матче с «Химками» ход игры нас убаюкал, а соперник воспользовался этим. Надеюсь, с «Крыльями» это не повторится»

Сутормин рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Крыльями Советов»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболист «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

В 1-м туре команда из Санкт-Петербурга сыграла вничью с «Химками» (1:1).

«Соперник хороший, провел хорошую игру и победил. Все мы знаем, что «Крылья» провели хороший прошлый сезон. Состояние хорошее, готовимся. Нужно реабилитироваться перед своими болельщиками за предыдущий матч.
Что случилось в матче с «Химками»? Ход игры чуть-чуть нас убаюкал, а соперник этим воспользовался. Получили, так сказать, щелчок. Надеюсь, в ближайшей игре такого не повторится и добудем тот результат, который нам нужен», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Сутормина.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится в пятницу, 22 июля. Начало — в 20.00 (мск).

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-20-aleksey-sutormin-nadeyus-dobudem-tot-rezultat-kotoryy-nam-nuzhen.htm
Алексей Сутормин
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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