Ученые РАН определят точную дату основания «Локомотива»

Ученые РАН определят точную дату основания «Локомотива», сообщает пресс-служба московского клуба. 23 июля московская команда должна была отметить столетие со дня основания клуба.

«Во время подготовки книги о «Локомотиве» известный историк железнодорожного спорта Евгений Алексеев обнаружил, что 23 июля 1922 года не является документально подтвержденной датой основания клуба-предшественника — «Казанки». Вследствие этого празднование столетия было отложено и был начат процесс по подготовке исследования архивов с целью определения достоверной даты. С осознанием этого и с целью провести процесс максимально компетентно и прозрачно для каждого «железнодорожника» мы создали рабочую группу из представителей РЖД, руководства «Локомотива», двух болельщиков со стажем и двух ученых РАН Журавлева Сергея Владимировича и Павлова Дмитрия Борисовича», — говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».

Из-за сложности процесса в данный момент нельзя назвать точную дату основания клуба. Моковский клуб получил ответ из Государственной российской библиотеки и в ближайшее время получит от Госархивов РФ и Москвы. В настоящий момент идет анализ и сбор данных, по завершению которого академики РАН смогут приступить к своей работе.