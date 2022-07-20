Кирилл Левников назначен главным арбитром матча 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак»
Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матчи 2-го тура РПЛ.
Главным судьей встречи «Краснодар» — «Спартак» станет Кирилл Левников. Его ассистентами будут Андрей Веретешкин и Рустам Мухтаров. Резервный судья — Дмитрий Стрельцов, ВАР — Евгений Кукуляк, АВАР — Николай Богач.
Матчи 2-го тура РПЛ пройдут с 22 по 24 июля.
Все назначения судей на игры 2-го тура РПЛ:
22 июля (пятница)
«Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Алексей Резников.
23 июля (суббота)
ЦСКА — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Максим Ковалев; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Оренбург» — «Урал»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Игорь Синер.
«Краснодар» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.
24 июля (воскресенье)
«Химки» — «Нижний Новгород»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Колобаев.
«Дниамо» — «Торпедо»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Юрий Баскаков.
«Локомотив» — «Ростов»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья — Серей Цыганок; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Николай Левников.
«Ахмат» — «Факел»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гончар.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1