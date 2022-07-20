РФС назначил арбитров на матчи второго тура Российской премьер-лиги

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Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матчи 2-го тура РПЛ.

Главным судьей встречи «Краснодар» — «Спартак» станет Кирилл Левников. Его ассистентами будут Андрей Веретешкин и Рустам Мухтаров. Резервный судья — Дмитрий Стрельцов, ВАР — Евгений Кукуляк, АВАР — Николай Богач.

Матчи 2-го тура РПЛ пройдут с 22 по 24 июля.

Все назначения судей на игры 2-го тура РПЛ:

22 июля (пятница)

«Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Алексей Резников.

23 июля (суббота)

ЦСКА — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Максим Ковалев; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Оренбург» — «Урал»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Игорь Синер.

«Краснодар» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.

24 июля (воскресенье)

«Химки» — «Нижний Новгород»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Колобаев.

«Дниамо» — «Торпедо»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Юрий Баскаков.

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья — Серей Цыганок; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Николай Левников.

«Ахмат» — «Факел»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гончар.