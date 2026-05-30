ЭСК: судья Фролов правильно засчитал гол махачкалинского «Динамо» в ворота «Урала» в стыковом матче

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) разобрала эпизоды первого VK Видео переходного матча «Урал» — «Динамо» (Махачкала) в Екатеринбурге (0:1).

Первый из моментов — с победным голом команды из Дагестана. На пятой минуте главный арбитр Антон Фролов засчитал гол после удара Миро, хотя на повторах не было видно, пересек ли мяч линию ворот «Урала». Екатеринбургский клуб обратился в ЭСК по этому и еще двум эпизодам.

«Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Урал». Ни один из ракурсов, имеющихся в распоряжении комиссии, включая ракурсы ВАР, не предоставляет возможности определить было ли взятие ворот или нет. По этой причине у комиссии нет оснований признать ошибочным решение ассистента засчитать гол», — говорится в опубликованном на сайте РФС в решении ЭСК, члены которого вынесли этот вердикт единогласно.

Еще два обращения «Урала» касались неназначения 11-метровых ударов в ворота махачкалинцев — на 20-й и 54-й минутах. Члены ЭСК единогласно решили, что арбитр оба раза принимал верные решения.

«Контакт мяча с рукой защитника «Динамо» Муталипа Алибекова является ненаказуемым. Атакующий игрок в единоборстве с соперником играет в мяч головой, после чего мяч с короткого расстояния попадает в руку Алибекова, которая находилась в нормальном положении для данного игрового действия, и у него не было физической возможности избежать контакта с мячом», — пояснили в ЭСК о первом моменте.

О втором эпизоде в пояснении говорится: «Контакт между защитником «Динамо» Муталипом Алибековым и нападающим «Урала» Егором Богомольским был случайным и ненаказуемым. Оба игрока были сфокусированы на мяче и двигались в его направлении. Столкновение произошло при пересечении их траекторий движения».