Гол Миро принес махачкалинскому «Динамо» победу над «Уралом» в первом переходном матче

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» в первом VK Видео переходном матче за право играть в РПЛ — 1:0. Встреча прошла в Екатеринбурге.

Единственный гол в матче забил нападающий махачкалинцев Миро на 5-й минуте. 23-летний анголец добил мяч головой после удара хавбека гостей Мехди Мубарика в перекладину. Вратарь «Урала» Александр Селихов отбил удар и поймал мяч на линии ворот. Главный арбитр Антон Фролов засчитал гол после сигнала от помощника и подтвердил свое решение после переговоров с ВАР Иваном Абросимовым.

Ответная встреча между командами пройдет 23 мая в Каспийске и начнется в 16.00 по московскому времени.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

20 мая, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max