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Нигматуллин назвал Агкацева лучшим голкипером сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал «СЭ», кого считает лучшими вратарями РПЛ по итогам сезона-2025/26.

«Лучшим голкипером в этом сезоне я назову Агкацева. И Адамов, и Митрюшкин, и Максименко провели неплохой сезон. Но если говорить про Агкацева, то он сыграл стабильно, совершил минимум ошибок, был ярок, было много ключевых спасений. Краснодарская школа вратарей сейчас доминирует, многие голкиперы оттуда блистают. Думаю, Агкацев эту тенденцию поддерживает и второй сезон подряд является лидером», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В сезоне-2025/26 24-летний Станислав Агкацев провел 37 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, 15 из которых отыграл на ноль.

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Руслан Нигматуллин
Станислав Агкацев
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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