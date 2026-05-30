Нигматуллин назвал Агкацева лучшим голкипером сезона

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал «СЭ», кого считает лучшими вратарями РПЛ по итогам сезона-2025/26.

«Лучшим голкипером в этом сезоне я назову Агкацева. И Адамов, и Митрюшкин, и Максименко провели неплохой сезон. Но если говорить про Агкацева, то он сыграл стабильно, совершил минимум ошибок, был ярок, было много ключевых спасений. Краснодарская школа вратарей сейчас доминирует, многие голкиперы оттуда блистают. Думаю, Агкацев эту тенденцию поддерживает и второй сезон подряд является лидером», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В сезоне-2025/26 24-летний Станислав Агкацев провел 37 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, 15 из которых отыграл на ноль.

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