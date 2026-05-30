ЭСК: арбитр Буланов ошибочно отменил гол «Рубина» в матче с «Пари НН» в 30-м туре РПЛ

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) разобрала эпизод матча 30-го тура РПЛ «Рубин» — «Пари НН» (2:2) с отмененным голом в ворота нижегородцев.

На 90-й минуте игры нападающий «Рубина» Даниил Кузнецов вывел казанцев вперед, сделав счет 3:2. После просмотра видеоповтора главный судья Евгений Буланов отменил взятие ворот.

«Кузнецов не нарушал правила в единоборстве за мяч с вратарем «Пари НН» Никитой Медведевым. Медведев не контролировал мяч после того, как отбил его, а нападающий сыграл в мяч в нормальной манере, после чего произошел неизбежный контакт с рукой вратаря, не являющийся наказуемым. ВАР не должен был приглашать судью к монитору, и судье следовало оставить в силе свое первоначальное решение, засчитав взятие ворот», — говорится в разборе ЭСК, члены которого признали решение судьи ошибочным большинством голосов.

В чемпионате России-2025/26 «Рубин» набрал 43 очка и занял восьмое место в таблице. «Пари НН» с 23 очками финишировал на пятнадцатой позиции и вылетел в ФНЛ.