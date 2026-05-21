«Урал» обратился в ЭСК по нескольким эпизодам переходного матча с махачкалинским «Динамо»

«Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза с просьбой оценить несколько эпизодов VK Видео переходного матча за право выступать в РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:1).

«Просим дать оценку с засчитанным голом в наши ворота, а также с неназначенным пенальти в ворота гостей. Уверены, что РФС даст объективную оценку решениям, принятым арбитрами встречи. Стоит отметить, что и год назад в стыковых матчах «Урал» пострадал от судейских ошибок, что впоследствии было признано официально», — говорится в сообщении пресс-службы «Урала».

На 5-й минуте матча хавбек «Динамо» Мехди Мубарик пробил в перекладину. На добивании первым оказался форвард «Динамо» Миро, который отправил мяч в сетку головой. Голкипер «Урала» Александр Селихов в прыжке парировал удар и зафиксировал мяч на линии ворот. Главный судья Антон Фролов после подсказки лайнсмена засчитал гол, а затем подтвердил свое решение после переговоров с ВАР Иваном Абросимовым.

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