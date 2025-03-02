Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Станкович — об игре Денисова: «Золотой футболист!»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 19-го тура РПЛ.

— Очередной великолепный матч провел Маркиньос. С чем вы связываете такой его прогресс?

— С ним я знаком еще с «Ференцвароша». Он приехал сюда с отличным настроем, с высоким уровнем вовлеченности. Он пришел в «Спартак» десяткой, но уже тут трансформировался во флангового игрока. За счет своей работоспособности и самоотдачи Маркиньос перестроился, и теперь закрывает весь фланг. Но такой игрок у нас не один. Уверен, все ребята в команде будут биться до конца и добиваться результата.

— Не в первый раз «Спартак», оставаясь в большинстве, теряет нити игры. В чем дело?

— Согласен с вами. Это вопрос психологии. У нас была определенная идея, но мы поменяли ее через 5-6 минут. Поговорил с ребятами после матча — будем исправлять этот момент. Вместо преимущества мы начинаем играть как при равных составах, или даже хуже, в меньшинстве.

— Довольны ли вы персонально игрой Денисова?

— Если мы посмотрим, сколько игр он провел, увидим, что я в нем уверен. Это золотой футболист! Настоящий боец. Он сильно прибавил и, уверен, будет еще прогрессировать.

— «Спартак» впервые за долгое время одержал семь побед подряд. Как вы к этому относитесь?

— Ну, это же не рекорд... Романцев тоже выигрывал семь матчей, так? Разумеется, я счастлив, что удалось повторить достижение легенды. Романцев очень мне помог и советом, и поддержкой, когда я только пришел в «Спартак». Но мне еще много и много работать, чтобы добиться частички того, чего достиг в «Спартаке» он.

«Спартак» (40 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар».

«Оренбург» (8) остается последним в турнирной таблице РПЛ.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Тактика просачивания. Российских фигуристов все больше среди участников Гран-при
Сборной России теперь можно играть даже с Нарнией, а последние матчи показали светлое будущее. Почему команда Карпина развернула к себе экспертов
Медведеву присудили поражение в матче с Джоковичем за удар мячом в зрителя
Популярное видео
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Зенит» — ЦСКА и другие матчи после зимней паузы
Пивоваров: «В последних двух матчах к судейству минимальное количество вопросов»
ЭСК поддержала решения арбитров в матчах «Ахмат» — «Рубин» и «Химки» — «Факел»
ЭСК: Левников верно не назначил пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Динамо»
Тюкавин перенес операцию на колене
КДК РФС оштрафовал «Факел» за скандирование фанатами оскорблений в адрес арбитра
Галактионов: «Нельзя говорить, что сборы были тяжелые. Стандартные, ребятам работа знакома»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бабич: «Мы верим, что «Спартак» в этом году может стать чемпионом»

Боярский: «Спартак» смотрелся интереснее «Зенита». В такой ситуации рассчитывать нужно только на Семака и Тимощука»
Новости
RSS RSS
Все новости