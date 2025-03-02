Станкович — об игре Денисова: «Золотой футболист!»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 19-го тура РПЛ.

— Очередной великолепный матч провел Маркиньос. С чем вы связываете такой его прогресс?

— С ним я знаком еще с «Ференцвароша». Он приехал сюда с отличным настроем, с высоким уровнем вовлеченности. Он пришел в «Спартак» десяткой, но уже тут трансформировался во флангового игрока. За счет своей работоспособности и самоотдачи Маркиньос перестроился, и теперь закрывает весь фланг. Но такой игрок у нас не один. Уверен, все ребята в команде будут биться до конца и добиваться результата.

— Не в первый раз «Спартак», оставаясь в большинстве, теряет нити игры. В чем дело?

— Согласен с вами. Это вопрос психологии. У нас была определенная идея, но мы поменяли ее через 5-6 минут. Поговорил с ребятами после матча — будем исправлять этот момент. Вместо преимущества мы начинаем играть как при равных составах, или даже хуже, в меньшинстве.

— Довольны ли вы персонально игрой Денисова?

— Если мы посмотрим, сколько игр он провел, увидим, что я в нем уверен. Это золотой футболист! Настоящий боец. Он сильно прибавил и, уверен, будет еще прогрессировать.

— «Спартак» впервые за долгое время одержал семь побед подряд. Как вы к этому относитесь?

— Ну, это же не рекорд... Романцев тоже выигрывал семь матчей, так? Разумеется, я счастлив, что удалось повторить достижение легенды. Романцев очень мне помог и советом, и поддержкой, когда я только пришел в «Спартак». Но мне еще много и много работать, чтобы добиться частички того, чего достиг в «Спартаке» он.

«Спартак» (40 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар».

«Оренбург» (8) остается последним в турнирной таблице РПЛ.