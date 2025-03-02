Бабич: «Мы верим, что «Спартак» в этом году может стать чемпионом»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич заявил, что верит в шансы своей команды на победу в чемпионате России-2024/25.

«Мы верим, что в этом году мы сможем стать чемпионами. Чемпионская гонка? У нас впереди 11 финалов. Каждая игра важна», — сказал Бабич.

После победы над «Оренбургом» (2:0) «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками. Красно-белые по дополнительным показателям уступают «Зениту» и опережают «Краснодар», которые набрали столько же очков.