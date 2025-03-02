Боярский: «Спартак» смотрелся интереснее «Зенита». В такой ситуации рассчитывать нужно только на Семака и Тимощука»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» оценил ситуацию в турнирной таблице чемпионата России.

«Спартак» после победы над «Оренбургом» (2:0) поднялся на второе место в РПЛ (40 очков). По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар», которые набрали столько же очков.

«Спартак» выиграл 2:0, он смотрелся интереснее «Зенита». Но я надеюсь на новичка Луиса Энрике. Увидим его в работе. Ситуация в таблице интересная — все набирают очки. «Краснодар» и «Спартак» — серьезные соперники. «Зенит» должен был забрать очки в игре против ЦСКА. В такой сложной ситуации рассчитывать нужно только на Семака и Тимощука, которые могут привести команду к желаемому результату. Это будет сложно, потому что качественно все силы исчерпаны. Текущая форма «Зенита» недостаточная, чтобы бороться за первое место», — сказал Боярский «СЭ».

В следующем, 20-м туре РПЛ «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» проведут матчи на выезде.

«Зениту» предстоит встретиться с «Факелом», «Спартаку» — с «Рубином», а «Краснодару» — с «Пари НН».