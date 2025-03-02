Боярский: «Спартак» смотрелся интереснее «Зенита». В такой ситуации рассчитывать нужно только на Семака и Тимощука»
Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» оценил ситуацию в турнирной таблице чемпионата России.
«Спартак» после победы над «Оренбургом» (2:0) поднялся на второе место в РПЛ (40 очков). По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар», которые набрали столько же очков.
«Спартак» выиграл 2:0, он смотрелся интереснее «Зенита». Но я надеюсь на новичка Луиса Энрике. Увидим его в работе. Ситуация в таблице интересная — все набирают очки. «Краснодар» и «Спартак» — серьезные соперники. «Зенит» должен был забрать очки в игре против ЦСКА. В такой сложной ситуации рассчитывать нужно только на Семака и Тимощука, которые могут привести команду к желаемому результату. Это будет сложно, потому что качественно все силы исчерпаны. Текущая форма «Зенита» недостаточная, чтобы бороться за первое место», — сказал Боярский «СЭ».
В следующем, 20-м туре РПЛ «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» проведут матчи на выезде.
«Зениту» предстоит встретиться с «Факелом», «Спартаку» — с «Рубином», а «Краснодару» — с «Пари НН».
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -