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2 марта 2025, 19:45

Боярский: «Спартак» смотрелся интереснее «Зенита». В такой ситуации рассчитывать нужно только на Семака и Тимощука»

Артем Бухаев
Корреспондент

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» оценил ситуацию в турнирной таблице чемпионата России.

«Спартак» после победы над «Оренбургом» (2:0) поднялся на второе место в РПЛ (40 очков). По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар», которые набрали столько же очков.

«Спартак» выиграл 2:0, он смотрелся интереснее «Зенита». Но я надеюсь на новичка Луиса Энрике. Увидим его в работе. Ситуация в таблице интересная — все набирают очки. «Краснодар» и «Спартак» — серьезные соперники. «Зенит» должен был забрать очки в игре против ЦСКА. В такой сложной ситуации рассчитывать нужно только на Семака и Тимощука, которые могут привести команду к желаемому результату. Это будет сложно, потому что качественно все силы исчерпаны. Текущая форма «Зенита» недостаточная, чтобы бороться за первое место», — сказал Боярский «СЭ».

В следующем, 20-м туре РПЛ «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» проведут матчи на выезде.

«Зениту» предстоит встретиться с «Факелом», «Спартаку» — с «Рубином», а «Краснодару» — с «Пари НН».

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Михаил Боярский
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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