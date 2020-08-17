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Стало известно, когда комитет по этике рассмотрит высказывания Федуна о судьях

18:05
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Председатель комитета по этике Семен Андреев рассказал «СЭ», когда будут рассмотрены высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна в адрес судей.

— Обращение от Александр Алаева уже поступило, но я его еще не видел, — заявил он «СЭ». — Наверное, рассмотрим обращение на следующей неделе, не раньше. (Севастиан Терлецкий)

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