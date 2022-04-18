Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поздравил московский клуб со столетним юбилеем.

«Поздравляю «Спартак» с днем рождения! Его история ставит клуб на видное место в футболе в России и Европе. Я надеюсь, что «Спартак» очень скоро снова сможет соревноваться в Европе и впишет новые страницы в свою историю. Хоть я пробыл в «Спартаке» недолго, понял, что это один из великих европейских клубов. Я думаю, что в истории «Спартака» еще многое предстоит написать, и, надеюсь, что текущие события очень скоро закончатся, и мы снова увидим историческую игру «Спартака» в Европе. Поздравляю клуб со 100-летием!» — сказал Рианчо «СЭ».

18 апреля исполняется 100 лет со дня основания футбольного клуба «Спартак» (Москва).