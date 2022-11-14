Спортивный директор «Ростова» Рыскин рассказал, что думает о судействе в отношение Комличенко

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судействе в отношении нападающего команды Николая Комличенко.

— На Комличенко очень много пенальти не ставят, как относитесь к этой ситуации?

— Никак не отношусь, как Карпин высказывается, так и есть.

— Считаете, что у судей есть установка, чтобы не ставить фолы?

— Не буду комментировать это.

Валерий Карпин в интервью «СЭ» прокомментировал работу арбитров в РПЛ.