Спортдиректор «Ростова» намекнул на возможные приобретения в зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о зимней трансферной кампании.

— Планируются ли приобретения? Нужны ли они «Ростову»?

— От хорошего игрока никто никогда не откажется. А как получится, посмотрим.

— А есть ли концепция, что будут приглашать только русских?

— У кого?

— У «Ростова», сейчас все русские играют.

— Посмотрим, загадывать не буду.

В этом сезоне РПЛ «Ростов» занимает третье место с 35 очками.