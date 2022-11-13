Карпин о судьях: «Самое страшное, что они отвечают: «Сами не понимаем, что надо свистеть, а что не надо»

Валерий Карпин рассказал, что арбитры РПЛ сами запутались в судействе

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» прокомментировал работу арбитров в РПЛ.

— У вас в принципе есть полное понимание работы судей? Относительно рук, прежде всего?

— По этому поводу мы после или во время игр общаемся с резервными арбитрами. И самое страшное, что они отвечают: «Мы сами не понимаем, что надо свистеть, а что не надо». Они в открытую это признают и говорят, что уже запутались.

«Ростов» занимает третье место с 35 очками в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 17 туров.