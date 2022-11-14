Даса заявил, что счастлив в России: «Вокруг хорошие люди»

Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, счастлив ли он в России.

— Вы счастливы в России?

— Да. Мне нравится моя команда. С кем общаюсь больше всего? Нгамале — мой лучший друг. Также Матиас Норман — мой друг, Сазонов тоже хороший друг. Вокруг хорошие люди.

Даса перешел из «Витесса» в «Динамо» в сентябре этого года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне 29-летний израильский футболист провел 9 матчей за бело-голубых в РПЛ и отметился 1 результативной передачей.