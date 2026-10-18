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Зенит — Ахмат: Соболев и Сидибе устроили потасовку в матче 11 тура РПЛ 18 октября 2026 года

Жара в концовке матча «Зенита» с «Ахматом»: Соболев и Сидибе устроили перепалку и едва не подрались

Максим Слекишин
корреспондент
Фото Скриншот трансляции
«Это не по-мужски».
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Ахмат

Матч «Зенита» и «Ахмата» (3:2) в 11-м туре РПЛ закончился массовой стычкой, главными участниками которой стали форвард петербуржцев Александр Соболев и полузащитник грозненцев Калиду Сидибе. Футболистов пришлось разнимать дважды — сначала во время игры, а затем уже после финального свистка.

Что случилось

Встреча на «Газпром Арене» получилась напряженной, и в компенсированное время эмоции окончательно вышли из-под контроля. На 90+6-й минуте после столкновения Сидибе с Нуралы Алипом между полузащитником грозненцев и Соболевым возникла словесная перепалка.

Представитель «Ахмата» жестом предложил оппоненту уйти с поля, а россиянин не сдержался и бросился в его сторону. Партнеры сразу окружили нападающего, пытаясь оттеснить его подальше от соперника — особенно активно действовал Вильмар Барриос, который даже закрыл Александру рот рукой, чтобы тот не наговорил лишнего. Это помогло: главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал Соболеву лишь желтую карточку.


На время футболисты успокоились, но конфликт, как вскоре выяснилось, не закончился. Сразу после финального свистка Сидибе рванул к скамейкам запасных, жестами предлагая россиянину последовать за ним. Соболев устремился вдогонку, а остальные игроки попытались предотвратить продолжение потасовки. В ситуацию вмешался и Сергей Семак — оттеснил нападающего подальше от Калиду.


При этом Соболев и Сидибе решили не сбавлять обороты — соперники едва не продолжили выяснять отношения в зоне для интервью. Проходя мимо журналистов, малиец подзывал Александра к себе, несколько раз повторив: «Давай, давай!»

По информации Telegram-канала «Первый спорт», причиной стычки стали оскорбительные высказывания Сидибе в адрес матери Соболева, которая умерла в 2020 году от остановки сердца. Как утверждает источник, полузащитник «Ахмата» не знал об этой трагедии и после матча хотел извиниться, однако Александр отказался его выслушать.

«Бывают и такие люди, к сожалению»

После встречи Сергей Семак не скрывал возмущения и потребовал наказать зачинщика конфликта. При этом специалист не стал называть никого конкретно.

«Постараемся найти видео, чтобы тот человек, из-за которого все началось, как раз и получил наказание. Я прекрасно понимаю ребят. На мой взгляд, то, что сделал этот человек, — это не по-мужски абсолютно. Я думаю, нормальный мужчина так и должен отвечать на такого рода провокации. К сожалению, в футболе другие правила, но бывают и такие люди. Я имею в виду того, из-за кого все это началось», — сказал Семак на пресс-конференции.

Бразильский полузащитник «Зенита» Джон Джон поделился своей версией событий.

«Защитник «Ахмата» сказал неприятные вещи Соболеву. Мы одна семья. Оскорбление одного человека — оскорбление для всех. Когда «Ахмат» начал уступать в счете, с их стороны пошли нехорошие слова в наш адрес. Мы всегда друг за друга», — рассказал футболист.

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Главный тренер грозненцев Станислав Черчесов, в свою очередь, обратил внимание на действия арбитра незадолго до перепалки. По мнению специалиста, судья не зафиксировал нарушение, когда Алип и Сидибе боролись за верховой мяч. Если бы это произошло, конфликта удалось бы избежать.

«Тренер должен быть глухой и слепой. Я не видел ничего и не слышал. Другое дело, раз вы этот вопрос задали: вот последний момент. Наш играет головой, а тот бьет ему в голову. Какой спорный мяч? Спорный мяч — это когда оба идут к мячу. Вот поэтому такие вещи и происходят. Дал бы штрафной — ничего бы не было. Но не дал. Дал желтую карточку мне. Так безболезненнее. Вот поэтому такие и происходят нюансы», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

«Ахмат» едва не отобрал очки у «Зенита»

До скандальной концовки команды успели выдать один из самых ярких матчей 11-го тура РПЛ. Причем первый тайм остался за гостями: на 25-й минуте счет открыл Лечи Садулаев, а петербуржцы до перерыва не нанесли ни одного удара в створ ворот.

После возвращения из раздевалки хозяева быстро изменили ситуацию. Уже на 47-й сравняли счет благодаря автоголу Арсена Адамова, а на 62-й Максим Глушенков вывел свою команду вперед после отличной передачи Артема Карпукаса.

Казалось, сине-бело-голубые спокойно доведут дело до победы. Однако на 86-й минуте Мохамед Конате замкнул навес и восстановил равенство. «Зенит» спасся: на 90-й Соболев ворвался в штрафную и прострелил на Глушенкова. Вадим Ульянов справился с ударом россиянина, но первым на добивании оказался Джон Джон: бразилец установил окончательный счет — 3:2.

В следующем туре петербуржцы 25 октября примут махачкалинское «Динамо», а грозненцы двумя днями ранее встретятся с «Оренбургом».

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Александр Соболев
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
10
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 3 1 1
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