Жара в концовке матча «Зенита» с «Ахматом»: Соболев и Сидибе устроили перепалку и едва не подрались
Матч «Зенита» и «Ахмата» (3:2) в 11-м туре РПЛ закончился массовой стычкой, главными участниками которой стали форвард петербуржцев Александр Соболев и полузащитник грозненцев Калиду Сидибе. Футболистов пришлось разнимать дважды — сначала во время игры, а затем уже после финального свистка.
Что случилось
Встреча на «Газпром Арене» получилась напряженной, и в компенсированное время эмоции окончательно вышли из-под контроля. На 90+6-й минуте после столкновения Сидибе с Нуралы Алипом между полузащитником грозненцев и Соболевым возникла словесная перепалка.
Представитель «Ахмата» жестом предложил оппоненту уйти с поля, а россиянин не сдержался и бросился в его сторону. Партнеры сразу окружили нападающего, пытаясь оттеснить его подальше от соперника — особенно активно действовал Вильмар Барриос, который даже закрыл Александру рот рукой, чтобы тот не наговорил лишнего. Это помогло: главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал Соболеву лишь желтую карточку.
На время футболисты успокоились, но конфликт, как вскоре выяснилось, не закончился. Сразу после финального свистка Сидибе рванул к скамейкам запасных, жестами предлагая россиянину последовать за ним. Соболев устремился вдогонку, а остальные игроки попытались предотвратить продолжение потасовки. В ситуацию вмешался и Сергей Семак — оттеснил нападающего подальше от Калиду.
При этом Соболев и Сидибе решили не сбавлять обороты — соперники едва не продолжили выяснять отношения в зоне для интервью. Проходя мимо журналистов, малиец подзывал Александра к себе, несколько раз повторив: «Давай, давай!»
По информации Telegram-канала «Первый спорт», причиной стычки стали оскорбительные высказывания Сидибе в адрес матери Соболева, которая умерла в 2020 году от остановки сердца. Как утверждает источник, полузащитник «Ахмата» не знал об этой трагедии и после матча хотел извиниться, однако Александр отказался его выслушать.
«Бывают и такие люди, к сожалению»
После встречи Сергей Семак не скрывал возмущения и потребовал наказать зачинщика конфликта. При этом специалист не стал называть никого конкретно.
«Постараемся найти видео, чтобы тот человек, из-за которого все началось, как раз и получил наказание. Я прекрасно понимаю ребят. На мой взгляд, то, что сделал этот человек, — это не по-мужски абсолютно. Я думаю, нормальный мужчина так и должен отвечать на такого рода провокации. К сожалению, в футболе другие правила, но бывают и такие люди. Я имею в виду того, из-за кого все это началось», — сказал Семак на пресс-конференции.
Бразильский полузащитник «Зенита» Джон Джон поделился своей версией событий.
«Защитник «Ахмата» сказал неприятные вещи Соболеву. Мы одна семья. Оскорбление одного человека — оскорбление для всех. Когда «Ахмат» начал уступать в счете, с их стороны пошли нехорошие слова в наш адрес. Мы всегда друг за друга», — рассказал футболист.
Главный тренер грозненцев Станислав Черчесов, в свою очередь, обратил внимание на действия арбитра незадолго до перепалки. По мнению специалиста, судья не зафиксировал нарушение, когда Алип и Сидибе боролись за верховой мяч. Если бы это произошло, конфликта удалось бы избежать.
«Тренер должен быть глухой и слепой. Я не видел ничего и не слышал. Другое дело, раз вы этот вопрос задали: вот последний момент. Наш играет головой, а тот бьет ему в голову. Какой спорный мяч? Спорный мяч — это когда оба идут к мячу. Вот поэтому такие вещи и происходят. Дал бы штрафной — ничего бы не было. Но не дал. Дал желтую карточку мне. Так безболезненнее. Вот поэтому такие и происходят нюансы», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
«Ахмат» едва не отобрал очки у «Зенита»
До скандальной концовки команды успели выдать один из самых ярких матчей 11-го тура РПЛ. Причем первый тайм остался за гостями: на 25-й минуте счет открыл Лечи Садулаев, а петербуржцы до перерыва не нанесли ни одного удара в створ ворот.
После возвращения из раздевалки хозяева быстро изменили ситуацию. Уже на 47-й сравняли счет благодаря автоголу Арсена Адамова, а на 62-й Максим Глушенков вывел свою команду вперед после отличной передачи Артема Карпукаса.
Казалось, сине-бело-голубые спокойно доведут дело до победы. Однако на 86-й минуте Мохамед Конате замкнул навес и восстановил равенство. «Зенит» спасся: на 90-й Соболев ворвался в штрафную и прострелил на Глушенкова. Вадим Ульянов справился с ударом россиянина, но первым на добивании оказался Джон Джон: бразилец установил окончательный счет — 3:2.
В следующем туре петербуржцы 25 октября примут махачкалинское «Динамо», а грозненцы двумя днями ранее встретятся с «Оренбургом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
10
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1