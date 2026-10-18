Жара в концовке матча «Зенита» с «Ахматом»: Соболев и Сидибе устроили перепалку и едва не подрались

«Это не по-мужски».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Матч «Зенита» и «Ахмата» (3:2) в 11-м туре РПЛ закончился массовой стычкой, главными участниками которой стали форвард петербуржцев Александр Соболев и полузащитник грозненцев Калиду Сидибе. Футболистов пришлось разнимать дважды — сначала во время игры, а затем уже после финального свистка.

Что случилось

Встреча на «Газпром Арене» получилась напряженной, и в компенсированное время эмоции окончательно вышли из-под контроля. На 90+6-й минуте после столкновения Сидибе с Нуралы Алипом между полузащитником грозненцев и Соболевым возникла словесная перепалка.

Представитель «Ахмата» жестом предложил оппоненту уйти с поля, а россиянин не сдержался и бросился в его сторону. Партнеры сразу окружили нападающего, пытаясь оттеснить его подальше от соперника — особенно активно действовал Вильмар Барриос, который даже закрыл Александру рот рукой, чтобы тот не наговорил лишнего. Это помогло: главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал Соболеву лишь желтую карточку.



На время футболисты успокоились, но конфликт, как вскоре выяснилось, не закончился. Сразу после финального свистка Сидибе рванул к скамейкам запасных, жестами предлагая россиянину последовать за ним. Соболев устремился вдогонку, а остальные игроки попытались предотвратить продолжение потасовки. В ситуацию вмешался и Сергей Семак — оттеснил нападающего подальше от Калиду.



При этом Соболев и Сидибе решили не сбавлять обороты — соперники едва не продолжили выяснять отношения в зоне для интервью. Проходя мимо журналистов, малиец подзывал Александра к себе, несколько раз повторив: «Давай, давай!»

По информации Telegram-канала «Первый спорт», причиной стычки стали оскорбительные высказывания Сидибе в адрес матери Соболева, которая умерла в 2020 году от остановки сердца. Как утверждает источник, полузащитник «Ахмата» не знал об этой трагедии и после матча хотел извиниться, однако Александр отказался его выслушать.

«Бывают и такие люди, к сожалению»

После встречи Сергей Семак не скрывал возмущения и потребовал наказать зачинщика конфликта. При этом специалист не стал называть никого конкретно.

«Постараемся найти видео, чтобы тот человек, из-за которого все началось, как раз и получил наказание. Я прекрасно понимаю ребят. На мой взгляд, то, что сделал этот человек, — это не по-мужски абсолютно. Я думаю, нормальный мужчина так и должен отвечать на такого рода провокации. К сожалению, в футболе другие правила, но бывают и такие люди. Я имею в виду того, из-за кого все это началось», — сказал Семак на пресс-конференции.

Бразильский полузащитник «Зенита» Джон Джон поделился своей версией событий.

«Защитник «Ахмата» сказал неприятные вещи Соболеву. Мы одна семья. Оскорбление одного человека — оскорбление для всех. Когда «Ахмат» начал уступать в счете, с их стороны пошли нехорошие слова в наш адрес. Мы всегда друг за друга», — рассказал футболист.

Главный тренер грозненцев Станислав Черчесов, в свою очередь, обратил внимание на действия арбитра незадолго до перепалки. По мнению специалиста, судья не зафиксировал нарушение, когда Алип и Сидибе боролись за верховой мяч. Если бы это произошло, конфликта удалось бы избежать.

«Тренер должен быть глухой и слепой. Я не видел ничего и не слышал. Другое дело, раз вы этот вопрос задали: вот последний момент. Наш играет головой, а тот бьет ему в голову. Какой спорный мяч? Спорный мяч — это когда оба идут к мячу. Вот поэтому такие вещи и происходят. Дал бы штрафной — ничего бы не было. Но не дал. Дал желтую карточку мне. Так безболезненнее. Вот поэтому такие и происходят нюансы», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

«Ахмат» едва не отобрал очки у «Зенита»

До скандальной концовки команды успели выдать один из самых ярких матчей 11-го тура РПЛ. Причем первый тайм остался за гостями: на 25-й минуте счет открыл Лечи Садулаев, а петербуржцы до перерыва не нанесли ни одного удара в створ ворот.

После возвращения из раздевалки хозяева быстро изменили ситуацию. Уже на 47-й сравняли счет благодаря автоголу Арсена Адамова, а на 62-й Максим Глушенков вывел свою команду вперед после отличной передачи Артема Карпукаса.

Казалось, сине-бело-голубые спокойно доведут дело до победы. Однако на 86-й минуте Мохамед Конате замкнул навес и восстановил равенство. «Зенит» спасся: на 90-й Соболев ворвался в штрафную и прострелил на Глушенкова. Вадим Ульянов справился с ударом россиянина, но первым на добивании оказался Джон Джон: бразилец установил окончательный счет — 3:2.

В следующем туре петербуржцы 25 октября примут махачкалинское «Динамо», а грозненцы двумя днями ранее встретятся с «Оренбургом».