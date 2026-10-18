«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в концовке. Семь выигрышей подряд и первая строчка в РПЛ
Грубая ошибка Торопа
К московскому дерби «Динамо» и ЦСКА подошли в статусе неожиданных лидеров чемпионата России. Обе команды превосходят ожидания в этом сезоне и действительно выглядят как коллективы, которые могут побороться за чемпионство. Победа в этой встрече выводила любую из них на чистое первое место в РПЛ.
Сандро Шварц решил выпустить справа в защите Николаса Маричаля, а слева — Дмитрия Скопинцева. Два опытных игрока, что важно в таких статусных матчах. Они заменяли дисквалифицированных Касереса и Рубенса. ЦСКА же вышел с тройкой нападения Глебов — Гонду — Олейников, но самое интересное здесь то, что Олейников скорее действовал слева, а Глебов — справа. Не самые привычные позиции для этих двух футболистов.
Команды вышли очень заряженными, но осмысленных действий пришлось подождать. Первые минуты ознаменовались высокими скоростями, столкновениями, фолами, но отсутствием опасных моментов.
Постепенно все конкретнее становилось «Динамо». Однако первый опасный момент возник у ЦСКА. На 14-й минуте вернувшийся в старт Кирилл Данилов пробил со штрафного, и мяч после рикошета от Гонду пролетел рядом со штангой. Андрей Лунев уже бы не среагировал. Через две минуты «Динамо» ответило — Бителло отлично закрутил мяч с углового прямо на голову Маричалю, и тот из убойной позиции срезал его мимо ворот.
На 18-й минуте мяч впервые побывал в воротах. Данил Глебов получил передачу в штрафной и пробил. Мяч попал в защитника ЦСКА, после чего оказался во вратарской, где Артур Гомес затолкал-таки его в сетку. Однако гол был отменен из-за офсайда у бразильца.
Игра набрала обороты. Атака за атакой, много ударов и моментов. На 22-й минуте Кирилл Глебов пробил издалека. Лунев в падении отразил мяч, но прямо на набегающего слева Данила Кругового, который в касание пробил в сетку с внешней стороны.
Все же первыми было суждено забить динамовцам, которые в первые полчаса смотрелись чуть лучше соперника. На 31-й минуте Константин Тюкавин принял передачу от Ярослава Гладышева и вошел в штрафную, после чего пробил из-под защитников ЦСКА. Несмотря на близкую дистанцию, удар не был самым сильным и пришелся прямо во Владислава Торопа, который уже был готов его отразить. Но в итоге мяч от вратаря залетел в ворота. Как будто бы тот недостаточно жестко поставил руки. Грубейшая ошибка — 1:0.
Обляков снова забил
Но ЦСКА не растерялся, побежал отыгрываться и до конца тайма перехватил инициативу. На 33-й минуте Дэвид Рикардо попытался остановить передачу на Глебова, но махнул мимо мяча, и Кирилл вышел один на один. Лунев заранее побежал на мяч и за пределами штрафной будто бы сбил полузащитника, за что получил от судьи красную карточку. Однако Прокопов сам изменил свое решение и отменил удаление. Контакта с Луневым не было, но почему-то самому Глебову карточку за симуляцию не дали.
Армейцы наседали на соперника, а «Динамо» пыталось что-то придумать в контратаках. И все же гости были куда острее. На 41-й минуте Гонду с очень близкого расстояния пробил после скидки Кругового, но прямо в Лунева, который остался на месте. Менее чем через минуту Круговой с левого угла штрафной пытался в касание прострелить и попал в отставленную руку Маричаля. Пенальти, и Иван Обляков с точки попал в правый угол ворот — 1:1.
Но сумасшедший тайм все никак не хотел подходить к концу, и на второй добавленной минуте «Динамо» вновь могло выйти вперед. Момент возник в очередной контратаке хозяев. Гомес принял передачу и пытался выйти один на один. Скорости не хватило, но Артур сориентировался и своевременно отдал мяч Гладышеву. Тот показал отличный контроль, выждал подключение партнера и сделал пас на абсолютно свободного Даниила Фомина. Полузащитник метров с шести зарядил по воротам — Тороп сделал прекрасный сейв, частично реабилитировавшись за ошибку при пропущенном голе.
Первую половину матча без сомнений можно назвать одной из самых ярких в этом сезоне. На двоих команды нанесли 16 ударов и, по данным FotMob, набрали 2,68 xG. Такое и за целый матч далеко не всегда увидишь.
Два гола в концовке
Во втором тайме игра поначалу, наоборот, успокоилась. Спала стартовая заряженность, игроки чуть подустали, да и тренеры наверняка в перерыве слегка успокоили своих футболистов, тем более счет на табло был равный. Команды будто бы выжидали ошибки соперника и не стремились рисковать. За первую половину второго тайма было нанесено всего два удара. Оба у ЦСКА, но опасными их не назовешь.
Тренеры тоже не спешили вмешиваться в игру, будто бы ожидая шага соперника. Замены все-таки пошли ближе к 70-й минуте, и новые игроки снова вдохнули жизнь в матч. Еще одна контратака «Динамо» привела к опаснейшему моменту. Бителло в штрафной тонко скинул на Гладышева, который без сопротивления с убойной позиции пробил мимо вратаря и попал в штангу! Уже вторая быстрая атака хозяев должна была завершаться голом.
На 76-й минуте ЦСКА мог наказать хозяев за такое расточительство. Матеус Алвес получил передачу с фланга внутри штрафной, еле-еле обработал ее и метров с восьми пробил в пустой угол — но и тут мяч лишь скользнул мимо штанги. Реализация в зрелищном матче хромала. Голов в этой встрече должно было быть больше, что подтверждает продвинутая статистика.
Казалось, что дерби идет к ничьей, но как бы не так! Бителло на 88-й минуте закрутил с углового еще одну конфетку, Роберто Фернандес высоко выпрыгнул и отправил мяч в сетку — 2:1.
Гол стал победным для «Динамо». Но не последним — хозяева уже в добавленное время провели еще одну свою фирменную атаку. Гутьеррес прорвался, отдал Сергееву в центр штрафной, тот очень технично перевел мяч на свободного Окишора, которому оставалось поразить пустой угол — 3:1.
Таким образом, «Динамо» сохраняет первую строчку в таблице РПЛ и впервые в истории одерживает седьмую победу подряд в чемпионате России. ЦСКА же потерпел первое поражение в турнире. Результат в этой игре мог быть каким угодно, но отличная физическая подготовка динамовцев позволила им вырвать победу в концовке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
10
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1