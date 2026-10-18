«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в концовке. Семь выигрышей подряд и первая строчка в РПЛ

Яркое московское дерби, где итоговый счет мог быть каким угодно .

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 16:15. ВТБ Арена (Москва)

Грубая ошибка Торопа

К московскому дерби «Динамо» и ЦСКА подошли в статусе неожиданных лидеров чемпионата России. Обе команды превосходят ожидания в этом сезоне и действительно выглядят как коллективы, которые могут побороться за чемпионство. Победа в этой встрече выводила любую из них на чистое первое место в РПЛ.

Сандро Шварц решил выпустить справа в защите Николаса Маричаля, а слева — Дмитрия Скопинцева. Два опытных игрока, что важно в таких статусных матчах. Они заменяли дисквалифицированных Касереса и Рубенса. ЦСКА же вышел с тройкой нападения Глебов — Гонду — Олейников, но самое интересное здесь то, что Олейников скорее действовал слева, а Глебов — справа. Не самые привычные позиции для этих двух футболистов.

Команды вышли очень заряженными, но осмысленных действий пришлось подождать. Первые минуты ознаменовались высокими скоростями, столкновениями, фолами, но отсутствием опасных моментов.

П остепенно все конкретнее становилось «Динамо». Однако первый опасный момент возник у ЦСКА. На 14-й минуте вернувшийся в старт Кирилл Данилов пробил со штрафного, и мяч после рикошета от Гонду пролетел рядом со штангой. Андрей Лунев уже бы не среагировал. Через две минуты «Динамо» ответило — Бителло отлично закрутил мяч с углового прямо на голову Маричалю, и тот из убойной позиции срезал его мимо ворот.

На 18-й минуте мяч впервые побывал в воротах. Данил Глебов получил передачу в штрафной и пробил. Мяч попал в защитника ЦСКА, после чего оказался во вратарской, где Артур Гомес затолкал-таки его в сетку. Однако гол был отменен из-за офсайда у бразильца.

Игра набрала обороты. Атака за атакой, много ударов и моментов. На 22-й минуте Кирилл Глебов пробил издалека. Лунев в падении отразил мяч, но прямо на набегающего слева Данила Кругового, который в касание пробил в сетку с внешней стороны.

Все же первыми было суждено забить динамовцам, которые в первые полчаса смотрелись чуть лучше соперника. На 31-й минуте Константин Тюкавин принял передачу от Ярослава Гладышева и вошел в штрафную, после чего пробил из-под защитников ЦСКА. Несмотря на близкую дистанцию, удар не был самым сильным и пришелся прямо во Владислава Торопа, который уже был готов его отразить. Но в итоге мяч от вратаря залетел в ворота. Как будто бы тот недостаточно жестко поставил руки. Грубейшая ошибка — 1:0.

Обляков снова забил

Но ЦСКА не растерялся, побежал отыгрываться и до конца тайма перехватил инициативу. На 33-й минуте Д э вид Рикардо попытался остановить передачу на Глебова, но махнул мимо мяча, и Кирилл вышел один на один. Лунев заранее побежал на мяч и за пределами штрафной будто бы сбил полузащитника, за что получил от судьи красную карточку. Однако Прокопов сам изменил свое решение и отменил удаление. Контакта с Луневым не было, но почему-то самому Глебову карточку за симуляцию не дали.

Армейцы наседали на соперника, а «Динамо» пыталось что-то придумать в контратаках. И все же гости были куда острее. На 41-й минуте Гонду с очень близкого расстояния пробил после скидки Кругового, но прямо в Лунева, который остался на месте. Менее чем через минуту Круговой с левого угла штрафной пытался в касание прострелить и попал в отставленную руку Маричаля. Пенальти, и Иван Обляков с точки попал в правый угол ворот — 1:1.

Но сумасшедший тайм все никак не хотел подходить к концу, и на второй добавленной минуте «Динамо» вновь могло выйти вперед. Момент возник в очередной контратаке хозяев. Гомес принял передачу и пытался выйти один на один. Скорости не хватило, но Артур сориентировался и своевременно отдал мяч Гладышеву. Тот показал отличный контроль, выждал подключение партнера и сделал пас на абсолютно свободного Даниила Фомина. Полузащитник метров с шести зарядил по воротам — Тороп сделал прекрасный сейв, частично реабилитировавшись за ошибку при пропущенном голе.

Первую половину матча без сомнений можно назвать одной из самых ярких в этом сезоне. На двоих команды нанесли 16 ударов и, по данным FotMob, набрали 2,68 xG. Такое и за целый матч далеко не всегда увидишь.

Два гола в концовке

Во втором тайме игра поначалу, наоборот, успокоилась. Спала стартовая заряженность, игроки чуть подустали, да и тренеры наверняка в перерыве слегка успокоили своих футболистов, тем более счет на табло был равный. Команды будто бы выжидали ошибки соперника и не стремились рисковать. За первую половину второго тайма было нанесено всего два удара. Оба у ЦСКА, но опасными их не назовешь.

Тренеры тоже не спешили вмешиваться в игру, будто бы ожидая шага соперника. Замены все-таки пошли ближе к 70-й минуте, и новые игроки снова вдохнули жизнь в матч. Еще одна контратака «Динамо» привела к опаснейшему моменту. Бителло в штрафной тонко скинул на Гладышева, который без сопротивления с убойной позиции пробил мимо вратаря и попал в штангу! Уже вторая быстрая атака хозяев должна была завершаться голом.

На 76-й минуте ЦСКА мог наказать хозяев за такое расточительство. Матеус Алвес получил передачу с фланга внутри штрафной, еле-еле обработал ее и метров с восьми пробил в пустой угол — но и тут мяч лишь скользнул мимо штанги. Реализация в зрелищном матче хромала. Голов в этой встрече должно было быть больше, что подтверждает продвинутая статистика.

Казалось, что дерби идет к ничьей, но как бы не так! Бителло на 88-й минуте закрутил с углового еще одну конфетку , Роберто Фернандес высоко выпрыгнул и отправил мяч в сетку — 2:1.

Гол стал победным для «Динамо». Но не последним — хозяева уже в добавленное время провели еще одну свою фирменную атаку. Гутьеррес прорвался, отдал Сергееву в центр штрафной, тот очень технично перевел мяч на свободного Окишора, которому оставалось поразить пустой угол — 3:1.