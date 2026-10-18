Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Динамо — ЦСКА: счет 3:1 и обзор матча 11 тура РПЛ 18 октября 2026 — видео голов

«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в концовке. Семь выигрышей подряд и первая строчка в РПЛ

Андрей Антсон
Автор отдела международного футбола
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Яркое московское дерби, где итоговый счет мог быть каким угодно.
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 16:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:1
ЦСКА

Грубая ошибка Торопа

К московскому дерби «Динамо» и ЦСКА подошли в статусе неожиданных лидеров чемпионата России. Обе команды превосходят ожидания в этом сезоне и действительно выглядят как коллективы, которые могут побороться за чемпионство. Победа в этой встрече выводила любую из них на чистое первое место в РПЛ.

Сандро Шварц решил выпустить справа в защите Николаса Маричаля, а слева — Дмитрия Скопинцева. Два опытных игрока, что важно в таких статусных матчах. Они заменяли дисквалифицированных Касереса и Рубенса. ЦСКА же вышел с тройкой нападения Глебов — Гонду — Олейников, но самое интересное здесь то, что Олейников скорее действовал слева, а Глебов — справа. Не самые привычные позиции для этих двух футболистов.

Команды вышли очень заряженными, но осмысленных действий пришлось подождать. Первые минуты ознаменовались высокими скоростями, столкновениями, фолами, но отсутствием опасных моментов.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo;.«Зенит» и «Ахмат» выдали блокбастер! Глушенков снова забил, но победным стал гол Джона

Постепенно все конкретнее становилось «Динамо». Однако первый опасный момент возник у ЦСКА. На 14-й минуте вернувшийся в старт Кирилл Данилов пробил со штрафного, и мяч после рикошета от Гонду пролетел рядом со штангой. Андрей Лунев уже бы не среагировал. Через две минуты «Динамо» ответило — Бителло отлично закрутил мяч с углового прямо на голову Маричалю, и тот из убойной позиции срезал его мимо ворот.

На 18-й минуте мяч впервые побывал в воротах. Данил Глебов получил передачу в штрафной и пробил. Мяч попал в защитника ЦСКА, после чего оказался во вратарской, где Артур Гомес затолкал-таки его в сетку. Однако гол был отменен из-за офсайда у бразильца.

Игра набрала обороты. Атака за атакой, много ударов и моментов. На 22-й минуте Кирилл Глебов пробил издалека. Лунев в падении отразил мяч, но прямо на набегающего слева Данила Кругового, который в касание пробил в сетку с внешней стороны.

Все же первыми было суждено забить динамовцам, которые в первые полчаса смотрелись чуть лучше соперника. На 31-й минуте Константин Тюкавин принял передачу от Ярослава Гладышева и вошел в штрафную, после чего пробил из-под защитников ЦСКА. Несмотря на близкую дистанцию, удар не был самым сильным и пришелся прямо во Владислава Торопа, который уже был готов его отразить. Но в итоге мяч от вратаря залетел в ворота. Как будто бы тот недостаточно жестко поставил руки. Грубейшая ошибка — 1:0.

Обляков снова забил

Но ЦСКА не растерялся, побежал отыгрываться и до конца тайма перехватил инициативу. На 33-й минуте Дэвид Рикардо попытался остановить передачу на Глебова, но махнул мимо мяча, и Кирилл вышел один на один. Лунев заранее побежал на мяч и за пределами штрафной будто бы сбил полузащитника, за что получил от судьи красную карточку. Однако Прокопов сам изменил свое решение и отменил удаление. Контакта с Луневым не было, но почему-то самому Глебову карточку за симуляцию не дали.

Армейцы наседали на соперника, а «Динамо» пыталось что-то придумать в контратаках. И все же гости были куда острее. На 41-й минуте Гонду с очень близкого расстояния пробил после скидки Кругового, но прямо в Лунева, который остался на месте. Менее чем через минуту Круговой с левого угла штрафной пытался в касание прострелить и попал в отставленную руку Маричаля. Пенальти, и Иван Обляков с точки попал в правый угол ворот — 1:1.

Но сумасшедший тайм все никак не хотел подходить к концу, и на второй добавленной минуте «Динамо» вновь могло выйти вперед. Момент возник в очередной контратаке хозяев. Гомес принял передачу и пытался выйти один на один. Скорости не хватило, но Артур сориентировался и своевременно отдал мяч Гладышеву. Тот показал отличный контроль, выждал подключение партнера и сделал пас на абсолютно свободного Даниила Фомина. Полузащитник метров с шести зарядил по воротам Тороп сделал прекрасный сейв, частично реабилитировавшись за ошибку при пропущенном голе.

Первую половину матча без сомнений можно назвать одной из самых ярких в этом сезоне. На двоих команды нанесли 16 ударов и, по данным FotMob, набрали 2,68 xG. Такое и за целый матч далеко не всегда увидишь.

&laquo;Локомотив&raquo; и &laquo;Краснодар&raquo; сыграли вничью&nbsp;&mdash; 3:3 17&nbsp;октября.«Краснодар» за пять минут превратил 1:3 в 3:3. «Быки» и «Локо» выдали огненную ничью в Черкизове

Два гола в концовке

Во втором тайме игра поначалу, наоборот, успокоилась. Спала стартовая заряженность, игроки чуть подустали, да и тренеры наверняка в перерыве слегка успокоили своих футболистов, тем более счет на табло был равный. Команды будто бы выжидали ошибки соперника и не стремились рисковать. За первую половину второго тайма было нанесено всего два удара. Оба у ЦСКА, но опасными их не назовешь.

Тренеры тоже не спешили вмешиваться в игру, будто бы ожидая шага соперника. Замены все-таки пошли ближе к 70-й минуте, и новые игроки снова вдохнули жизнь в матч. Еще одна контратака «Динамо» привела к опаснейшему моменту. Бителло в штрафной тонко скинул на Гладышева, который без сопротивления с убойной позиции пробил мимо вратаря и попал в штангу! Уже вторая быстрая атака хозяев должна была завершаться голом.

На 76-й минуте ЦСКА мог наказать хозяев за такое расточительство. Матеус Алвес получил передачу с фланга внутри штрафной, еле-еле обработал ее и метров с восьми пробил в пустой угол — но и тут мяч лишь скользнул мимо штанги. Реализация в зрелищном матче хромала. Голов в этой встрече должно было быть больше, что подтверждает продвинутая статистика.

Казалось, что дерби идет к ничьей, но как бы не так! Бителло на 88-й минуте закрутил с углового еще одну конфетку, Роберто Фернандес высоко выпрыгнул и отправил мяч в сетку — 2:1.

Гол стал победным для «Динамо». Но не последним — хозяева уже в добавленное время провели еще одну свою фирменную атаку. Гутьеррес прорвался, отдал Сергееву в центр штрафной, тот очень технично перевел мяч на свободного Окишора, которому оставалось поразить пустой угол — 3:1.

Таким образом, «Динамо» сохраняет первую строчку в таблице РПЛ и впервые в истории одерживает седьмую победу подряд в чемпионате России. ЦСКА же потерпел первое поражение в турнире. Результат в этой игре мог быть каким угодно, но отличная физическая подготовка динамовцев позволила им вырвать победу в концовке.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
"Екатериной Великой меня прозвали болельщики". Екатерина Гамова - о включении в Международный зал славы
«Зенит» и «Ахмат» выдали блокбастер! Глушенков снова забил, но победным стал гол Джона
Макдэвид неудержим — набрал 23 очка за восемь матчей. Такого в НХЛ не было 30 лет
Популярное видео
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и все матчи
Карседо: «Я предпочитаю, чтобы «Спартак» первым забивал и побеждал»
Тренер «Спартака» Карседо: «Кто из вратарей будет играть в дерби? Мы сделаем сюрприз — Довбня!»
Гендиректор «Спартака» Некрасов о матче с «Рубином»: «Есть над чем работать. Ошибок хватало, но счет хороший»
Тренер «Спартака» Карседо — о трех голах после угловых в матче с «Рубином»: «Много работали над стандартами»
Артига о Даку: «Спартаку» повезло, что такой футболист играет за них»
Артига ответил на вопрос о возможной отставке из «Рубина»: «Убежден, что мы сможем исправить ситуацию»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Жара в концовке матча «Зенита» с «Ахматом»: Соболев и Сидибе устроили перепалку и едва не подрались

Даку не пощадил «Рубин», а лучшим снова был Солари. «Спартак» в полном порядке за неделю до дерби с ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
10
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости