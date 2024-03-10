Спортдир «Оренбурга» — о победе над «Балтикой»: «Для нас сейчас каждый матч принципиален»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды в 20-м туре РПЛ над «Балтикой» (1:0).

«Это очень важная победа. Для нас сейчас каждый матч принципиален. В каждой игре нужно набирать очки, чтобы чувствовать себя спокойнее. Победа над «Балтикой» очень важна, так как смогли оторваться от зоны прямого вылета», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» по итогам 20-го тура занимает 14-е место в РПЛ, набрав 19 очков. «Балтика» занимает 15-е место, имея в активе 14 баллов.