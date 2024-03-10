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10 марта, 17:52

В «Оренбурге» ответили агенту Гойковича: «Мы предложили им контракт, они отказались. Зачем нам наигрывать такого игрока?»

В «Оренбурге» прокомментировали будущее Гойковича в клубе
Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова агента Ромео Филиповича, представляющий интересы защитника Ренато Гойковича.

Ранее Филипович заявил «РБ Спорт», что его клиент не играет за «Оренбург» из-за отказа продлевать контракт.

«Они уже многое наговорили — Гойкович и его агент. Ситуация простая, мы общались на сборах в Турции, предложили им контракт, они отказались. Тогда мы дали добро на поиски нового клуба зимой. За два месяца они ничего не нашли. В итоге Гойкович сейчас не играет. Зачем нам наигрывать футболиста, у которого осталось полгода по контракту, а оставаться у нас не собирается? У нас есть другие пацаны, у которых есть контракт и мотивация биться за результат», — сказал Андреев «СЭ».

В текущем сезоне Гойкович провел 18 матчей в составе «Оренбурга». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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П
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Динамо

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Спартак

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И К Ж
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