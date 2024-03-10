В «Оренбурге» ответили агенту Гойковича: «Мы предложили им контракт, они отказались. Зачем нам наигрывать такого игрока?»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова агента Ромео Филиповича, представляющий интересы защитника Ренато Гойковича.

Ранее Филипович заявил «РБ Спорт», что его клиент не играет за «Оренбург» из-за отказа продлевать контракт.

«Они уже многое наговорили — Гойкович и его агент. Ситуация простая, мы общались на сборах в Турции, предложили им контракт, они отказались. Тогда мы дали добро на поиски нового клуба зимой. За два месяца они ничего не нашли. В итоге Гойкович сейчас не играет. Зачем нам наигрывать футболиста, у которого осталось полгода по контракту, а оставаться у нас не собирается? У нас есть другие пацаны, у которых есть контракт и мотивация биться за результат», — сказал Андреев «СЭ».

В текущем сезоне Гойкович провел 18 матчей в составе «Оренбурга». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.