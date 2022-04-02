Спецтехника выехала на поле для уборки снега перед матчем «Локомотив» — «Спартак»

Начало матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» было отложено на 30 минут.

Для уборки снега на поле «РЖД Арены» выехала спецтехника. На газоне появился трактор, а также машина, куда лопатами сгружают собранный снег.

Техника для уборки снега.

В столице весь день идет снегопад. Проведение встречи было под вопросом, тем не менее делегат матча Александр Сафонов сообщил, что игра должна состояться по расписанию.

Встреча «Локомотива» и «Спартака» должна пройти сегодня, 2 апреля. Начало встречи изначально было запланировано на 19:30 по московскому времени.