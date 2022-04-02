Ветеран «Спартака» Гаврилов считает, что матч с «Локомотивом» надо переносить

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на позицию красно-белых по проведению матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

Ранее в пресс-службе «Спартака» заявили, что клуб опасается за здоровье футболистов из-за тяжелых погодных условий.

«Если погодные условия не позволяют, надо перенести игру. Если ступня проваливается и мяч практически не двигается, то чего там играть? Весь снег не уберут, он продолжает идти. Если играть некомфортно, лучше не играть. Ничего из-за этого не случится. Это будет не футбол, а беготня и бойня за мяч. Когда играешь даже при сильном дожде, вода на поле стоит. Мы сталкивались с такими погодными условиями. Если все в воде или снегу, мяч не двигается, какая тут игра? Так что при большом снегопаде лучше перенести игру и не заморачиваться», — сказал Гаврилов «СЭ».

Начало матча было запланировано на 19:30 по московскому времени, но решение о проведении встречи было перенесено.