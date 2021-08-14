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Судейство

«Спартак» — «Урал»: арбитр ошибочно пропустил грубый фол на Бакаеве, но наказал предупреждением Жиго

18:35
Фол Арсена Адамова против Зелимхана Бакаева. Фол Арсена Адамова против Зелимхана Бакаева. Фол Арсена Адамова против Зелимхана Бакаева.
Фол Арсена Адамова против Зелимхана Бакаева.
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На 20-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Урал» арбитр Евгений Кукуляк ошибся, не применив дисциплинарную санкцию к игроку гостей Арсену Адамову, который сыграл грубо против Зелимхана Бакаева.

Фол Арсена Адамова против Зелимхана Бакаева.
Фол Арсена Адамова против Зелимхана Бакаева.
Фол Арсена Адамова против Зелимхана Бакаева.
Фол Арсена Адамова против Зелимхана Бакаева.

Разверни защитник голеностоп и нанеси он более акцентированный удар, можно было бы говорить о неудалении, потому что удар пришелся в голень. А в данном случае желтая карточка была обязательной. Но судья ее не достал. При этом на 42-й минуте Кукуляк вынес предупреждение за фол на самом Адамове, которому наступил на голеностоп Самюэль Жиго.

После первого тайма «Спартак» ведет со счетом 1:0.

Спартак — Урал

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
2-й тайм

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90

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Александр Бобров все материалы автора

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