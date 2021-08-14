«Спартак» — «Урал»: арбитр ошибочно пропустил грубый фол на Бакаеве, но наказал предупреждением Жиго
На 20-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Урал» арбитр Евгений Кукуляк ошибся, не применив дисциплинарную санкцию к игроку гостей Арсену Адамову, который сыграл грубо против Зелимхана Бакаева.
Разверни защитник голеностоп и нанеси он более акцентированный удар, можно было бы говорить о неудалении, потому что удар пришелся в голень. А в данном случае желтая карточка была обязательной. Но судья ее не достал. При этом на 42-й минуте Кукуляк вынес предупреждение за фол на самом Адамове, которому наступил на голеностоп Самюэль Жиго.
После первого тайма «Спартак» ведет со счетом 1:0.
Методология
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