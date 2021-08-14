Сумасшедшая поддержка ЦСКА перед матчем против «Ростова». Фото, видео
ЦСКА в своем Twitter выложил фото и видео, на которых болельщики армейцев провожают команду на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».
Несмотря на то, что встреча проходит в Ростове-на-Дону, много фанатов собралось у отеля ЦСКА.
«Много болельщиков собралось у отеля, чтобы проводить команду на игру. Выезжаем на стадион с мощной поддержкой. Игроки были под впечатлением и снимали на телефон заряды болельщиков», — говорится в описаниях к фото и видео.
Много болельщиков собралось у отеля, чтобы проводить команду на игру ?? #РостовЦСКА pic.twitter.com/oXDHiKf2uj— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 14, 2021
?? Выезжаем на стадион с мощной поддержкой #РостовЦСКА pic.twitter.com/y6qUasdA4I— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 14, 2021
Игроки были под впечатлением и снимали на телефон заряды болельщиков ? #РостовЦСКА pic.twitter.com/lkl0O57Wxc— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 14, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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