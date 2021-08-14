Сумасшедшая поддержка ЦСКА перед матчем против «Ростова». Фото, видео

ЦСКА в своем Twitter выложил фото и видео, на которых болельщики армейцев провожают команду на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

Несмотря на то, что встреча проходит в Ростове-на-Дону, много фанатов собралось у отеля ЦСКА.

«Много болельщиков собралось у отеля, чтобы проводить команду на игру. Выезжаем на стадион с мощной поддержкой. Игроки были под впечатлением и снимали на телефон заряды болельщиков», — говорится в описаниях к фото и видео.

Много болельщиков собралось у отеля, чтобы проводить команду на игру ?? #РостовЦСКА pic.twitter.com/oXDHiKf2uj — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 14, 2021

?? Выезжаем на стадион с мощной поддержкой #РостовЦСКА pic.twitter.com/y6qUasdA4I — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 14, 2021