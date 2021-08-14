Фанаты «Спартака» рассказали, почему вывесили баннеры с критикой в адрес игроков во время матча с «Уралом»
Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group объяснило, почему на трибунах во время домашнего матча 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» появились баннеры с критикой в адрес футболистов.
«Для тех, кто ничего не понял — поясняем:
Сплетни, грязь, скандалы вокруг клуба не повод выходить на поле с наплевательским отношением к футболу, к «Спартаку» и к своим трибунам.
После прошлой игры, после позорного проигрыша «Нижнему», Зобнин, Рассказов и Айртон не захотели встретиться лицом к лицу с собственными болельщиками и опустив взгляд сбежали в раздевалку.
Минутами спустя, услышав жесткую критику, в «убежище» устремились Соболев, воспетый и коронованный в исчезнувшем телеграмм-канале, а вслед за ним и Понсе.
Парни! Выходя на поле, помните за кого и для кого вы играете и не забывайте истину, произнесенную много лет назад: «Со спартаковскими болельщиками нельзя не считаться, они и «убить» могут», — говорится в посте объединения в Telegram.
Также сообщалось, что с фанатской трибуны слышны оскорбительные кричалки в адрес команды и руководства клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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