Фанаты «Спартака» рассказали, почему вывесили баннеры с критикой в адрес игроков во время матча с «Уралом»

Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group объяснило, почему на трибунах во время домашнего матча 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» появились баннеры с критикой в адрес футболистов.

«Для тех, кто ничего не понял — поясняем:

Сплетни, грязь, скандалы вокруг клуба не повод выходить на поле с наплевательским отношением к футболу, к «Спартаку» и к своим трибунам.

После прошлой игры, после позорного проигрыша «Нижнему», Зобнин, Рассказов и Айртон не захотели встретиться лицом к лицу с собственными болельщиками и опустив взгляд сбежали в раздевалку.

Минутами спустя, услышав жесткую критику, в «убежище» устремились Соболев, воспетый и коронованный в исчезнувшем телеграмм-канале, а вслед за ним и Понсе.

Парни! Выходя на поле, помните за кого и для кого вы играете и не забывайте истину, произнесенную много лет назад: «Со спартаковскими болельщиками нельзя не считаться, они и «убить» могут», — говорится в посте объединения в Telegram.

Также сообщалось, что с фанатской трибуны слышны оскорбительные кричалки в адрес команды и руководства клуба.