«Спартак» победил «Сочи» в Москве, Барко реализовал два пенальти

«Спартак» победил «Сочи» благодаря голу Барко с пенальти на 90+7-й минуте

«Спартак» дома победил «Сочи» в матче 7-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев на 16-й и 90+7-й минутах пенальти реализовал хавбек Эсекьель Барко. У гостей на 42-й минуте гол забил арендованный у «Зенита» полузащитник Дмитрий Васильев.

На 76-й минуте хавбек красно-белых Наиль Умяров получил красную карточку, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора главный судьи Иван Абросимов отменил свое решение об удалении и показал Умярову желтую карточку.

После финального свистка главный тренер «Сочи» Роберт Морено получил красную карточку после попытки обсудить игровые моменты с главным судьей.

«Спартак» набрал 11 очков и занимает 6-е место в таблице РПЛ. 13 сентября красно-белые сыграют в гостях с московским «Динамо» в 8-м туре.

«Сочи» с 1 очком на последнем месте. 14 сентября клуб сыграет с «Крыльями Советов» в 8-м туре.