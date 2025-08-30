«Спартак» — «Сочи»: Барко реализовал пенальти на 90+7-й минуте и вывел красно-белых вперед

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко вывел свою команду вперед в матче 7-го тура РПЛ против «Сочи» — 2:1.

На 90+7-й минуте аргентинец реализовал пенальти, назначенный за фол защитника «Сочи» Вячеслава Литвинова на форварде «Спартака» Антоне Заболотном. Главный арбитр матча Иван Абросимов изначально не отреагировал на падение Заболотного в борьбе с Литвиновым, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора.

Барко сделал дубль — он забил пенальти в первом тайме.