В «Спартаке» объяснили решение расстаться с Виторией

В «Спартаке» объяснили, почему решили расстаться с главным тренером команды Руем Виторией.

«Красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку», — говорится в сообщении пресс-службы.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию».

В чемпионате России после 18 туров красно-белые занимают девятое место, набрав 23 очка.