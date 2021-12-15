Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Спартаке» объяснили решение расстаться с Виторией

16:49
Теги:

В «Спартаке» объяснили, почему решили расстаться с главным тренером команды Руем Виторией.

«Красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку», — говорится в сообщении пресс-службы.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию».

В чемпионате России после 18 туров красно-белые занимают девятое место, набрав 23 очка.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-12-15-spartak_i_ruy_vitoriya_prinyali_resheniye_o_rasstavanii/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
В Германии оценили предложение ЕК о реформировании Шенгенской зоны
27
7
Реклама
Материалы сюжета: «Спартак»: Руй Витория и Паоло Ваноли, будет ли уволен Витория, кто заменит, результаты в сезоне 2021/22
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги