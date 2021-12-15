В «Спартаке» объяснили решение расстаться с Виторией
16:49
В «Спартаке» объяснили, почему решили расстаться с главным тренером команды Руем Виторией.
«Красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку», — говорится в сообщении пресс-службы.
Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию».
В чемпионате России после 18 туров красно-белые занимают девятое место, набрав 23 очка.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-12-15-spartak_i_ruy_vitoriya_prinyali_resheniye_o_rasstavanii/
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