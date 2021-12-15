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Сандро Шварц продлил контракт с «Динамо» до 2024 года

16:19
Сандро Шварц. Фото ФК «Динамо».
Сандро Шварц. Фото ФК «Динамо».
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц продлил контракт с клубом. В Twitter команды появилось сообщение, что соглашение рассчитано до 2024 года.

43-летний специалист тренирует «Динамо» с октября 2020 года. Его прежний контракт был рассчитан до конца текущего сезона.

«Динамо» занимает второе место в Тинькофф РПЛ и имеет в активе 36 очков в 18 матчах. У лидирующего «Зенита» на два очка больше.

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Иван Шитик все материалы автора

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