Сандро Шварц продлил контракт с «Динамо» до 2024 года

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц продлил контракт с клубом. В Twitter команды появилось сообщение, что соглашение рассчитано до 2024 года.

43-летний специалист тренирует «Динамо» с октября 2020 года. Его прежний контракт был рассчитан до конца текущего сезона.

«Динамо» занимает второе место в Тинькофф РПЛ и имеет в активе 36 очков в 18 матчах. У лидирующего «Зенита» на два очка больше.