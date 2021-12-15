Сандро Шварц продлил контракт с «Динамо» до 2024 года
16:19
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц продлил контракт с клубом. В Twitter команды появилось сообщение, что соглашение рассчитано до 2024 года.
43-летний специалист тренирует «Динамо» с октября 2020 года. Его прежний контракт был рассчитан до конца текущего сезона.
«Динамо» занимает второе место в Тинькофф РПЛ и имеет в активе 36 очков в 18 матчах. У лидирующего «Зенита» на два очка больше.
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю